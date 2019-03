Podrían llevar agua a Santa Rosa mediante cosecha de lluvias

Las comunidades de la parte alta aun no cuentan con abastecimiento por parte de Simapag, quien junto a Desarrollo Social y Humano han buscado soluciones; las comunidades que sí tienen servicio tienen cartera vencida

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Las comunidades de la parte alta de la sierra de Santa Rosa no tienen posibilidad de contar con líneas de agua potable al no tener una fuente de abastecimiento, señaló el titular del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag), José Lara Lona.

No obstante señaló que se está trabajando con la Dirección de Desarrollo Social y Humano para poder solventar la problemática e incluso se ha planteado el tema de cosecha de agua pluvial.

“Son las comunidades que están en la parte alta de la sierra en donde no hay la posibilidad de hacer un pozo o no tienen algún arroyo o alguna captación de un manantial, tenemos otras que tienen manantiales y que a través de la mejora de infraestructura se hace una obra de captación del manantial y les ayuda mucho, y podemos tener una red que se opere un poquito mejor, pero no ha sido posible eso, hemos obviamente analizado, quisiéramos llevar a cabo alguna otra alternativa como cosecha de agua a través de las techumbres pero también estamos sujetos a las condiciones climatológicas entonces siempre ha resultado muy complejo”, señaló.

Lara Lona manifestó que lo que se pretende es que se conformen las estrategias para poder llevar el vital líquido y proveer un mejor servicio.

“Nosotros visualizamos algunas comunidades que son susceptibles de incorporar al organismo, otras que hay que trabajar fuertemente en términos administrativos y de infraestructura, y otras que definitivamente es muy complicado tener fuentes de abasto y en donde hemos planteado otras alternativas”.

Por otra parte manifestó que en aquellas comunidades en donde si se cuenta con el servicio y éste se administra a través de un comité se ha estado trabajando en distintos temas desde capacitación hasta cobranza, pues se ha detectado que traen una cartera vencida muy grande.

“Tenemos identificadas algunas comunidades que depende mucho de la fuente de abasto que tengan y la problemática que ella representa (…) hemos estado trabajando fuertemente desde hace algunos años con las comunidades y los comités de agua que hay en cada una de las comunidades”.

