Podrían eliminar ‘persona no localizada’ de la Ley

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, Libia García Muñoz Ledo dejó abierta la posibilidad de eliminar la figura de persona no localizada de la iniciativa de Ley de Búsqueda de Personas (antes Desaparición Forzada), tal y como lo han exigido víctimas y familiares.

“Estamos abiertos a ello (a que se elimine la categoría), estamos abiertos a ello no hay una postura a decir no, estamos abiertos a escuchar, a ver qué es lo que puede ser, he dialogado con mis compañeros legisladores, cuál es su visión, ya lo han manifestado ellos, pero también he tenido ese acercamiento para dialogarlo y lo que queremos al final es que sea una ley verdaderamente eficaz para las familias”.

El pasado 22 de febrero en la última mesa de análisis con familiares de personas desaparecidas y asesores jurídicos, estos insistieron que el mantener la categoría de persona no localizada provoca que se manipulen las cifras y que no se inicien las investigaciones de manera inmediata. En ese momento, Libia García insistía en que dicha figura sí está contemplada en la Ley General en materia de Desaparición Forzada.

A decir de la legisladora la lucha de las familias de personas desaparecidas se ha visto reflejada en diversos cambios que se han hecho a las iniciativas tanto en materia de desaparición como la Ley de Víctimas.

LC