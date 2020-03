Podría ir a la cárcel quien abandone a un animal

Redacción

Ciudad de México.- Después de que saliera a la luz una grabación en la que un pasajero increpó al expresidente Felipe Calderón durante un vuelo, ahora se puede ver cómo circula un nuevo video en el que un ciudadano confronta verbalmente a Margarita Zavala.

En las imágenes se puede ver cómo la esposa de Calderón se encuentro con algunos miembros de México Libre, en ese instante el joven de nombre Pavel Lima la cuestiona públicamente: “¿No le da vergüenza estar aquí?”

Ella contesta con cordialidad lo siguiente: “no, lo que he visto es un esfuerzo ciudadano conmovedor. Yo sé que no estás de acuerdo. A lo mejor piensas muy distinto a nosotros, pero, la verdad, sí es un esfuerzo ciudadano genuino… Sé que no te voy a convencer, pero vale la pena que todos pensemos en el país”.

Este hombre publicó el video con esta descripción: “Parece que ayer la familia #CalderónZavala tuvieron su día de reproche e increpación. Yo me encontré a la señora @Mzavalagc y aunque fui respetuoso, no perdí oportunidad de hacerle saber lo que pienso respecto de ella, su marido y su organización político-electoral”.