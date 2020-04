Podría haber ley seca en la capital si continúan conductas de riesgo en cuarentena

Gilberto Navarro

Guanajuato. – El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro lamentó que, durante el fin de semana pasado, se haya presentado un aumento en las remisiones por faltas administrativas, e incluso en conductores remitidos al torito por conducir en estado de ebriedad.

Ante esto señaló que, en dado caso de que estas conductas continúen, podría implementarse la ley seca en la ciudad.

Dijo: “Hubo record de incidencias de faltas administrativas, en el tema de bebidas alcohólicas y violencia familiar es lo que se ha disparado (…) si la gente no entiende, si los depósitos y las tienditas donde venden alcohol no nos hacen caso, estaremos pensando con la facultad del presidente municipal a llamar a ley seca mientras dure la pandemia (…) no lo quisiéramos hacer, pero hemos visto lugares donde hasta fila hay para comprar alcohol”

G.R