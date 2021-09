Enrique Pérez

San José Iturbide.- Comerciantes del nuevo mercado de abastos ‘Mi plaza’ externaron que podrían cerrarse las puertas del inmueble ante la falta de pago por el servicio de agua potable, el cual no ha realizado el gobierno municipal, por lo que un aproximado de 57 locatarios se encuentran en paro ante la falta de apoyo.

Lo anterior lo dio a conocer Marisa García, suplente del presidente de locatarios de dicho mercado.

En entrevista, mencionó que el director de Desarrollo Económico, Miguel Esqueda Alvarado, les hizo saber que el adeudo en cuestión estaba cubierto, sin embargo, el respectivo recibo de pago todavía no se lo entregaban.

Al acudir al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) y verificar si realmente se había pagado el adeudo, les comentaron que no.

“La deuda es de 4 mil 367 pesos, por lo cual desde el jueves ya no tenemos agua, no podemos seguir trabajando de este modo en el mercado y más ahora en estos tiempos de pandemia”, resaltó.

Añadió que el municipio ha dejado de realizar algunos pagos, por lo que los locatarios se han hecho cargo de efectuarlos a pesar de que no les corresponde.

Fotos: Enrique Pérez 1 de 4

Subrayó que, por el momento 57 locales se encuentran parados, puesto que los locatarios no están de acuerdo en nuevamente sufragar el pago que no les corresponde, por lo que cerrarán las puertas del inmueble hasta que se efectué el pago y se restablezca el servicio de agua potable.

“El mercado no va a funcionar si nosotros (comerciantes) no tenemos apoyo del gobierno, nosotros queremos y buscamos ese apoyo en todos los sentidos porque el mercado tiene bastante tiempo y no funciona, por lo que necesitamos que el municipio este comprometido con nosotros, porque si no tendremos que cerrar”, reiteró.

En el mismo sentido, añadió que también los comerciantes han tenido que cubrir el pago de luz eléctrica, pues se tenía un atraso desde varios meses, por lo que incluso fueron obligados a que cada locatario diera mil pesos.

Para finalizar, exteriorizó que probablemente la actitud del director de Desarrollo Económico, Esqueda Alvarado, da pie a que pueda ser una venganza ante el audio que recientemente se exhibió, en el cual exigía los pagos y documentos a los locatarios.

MD