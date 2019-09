Podrán funcionarios que se sientan amenazados solicitar protección de SSPE

Rolando Alcántar Rojas dijo que es necesario proteger y brindar seguridad a aquellos servidores públicos que pudieran correr algún riesgo, esto tras los asesinatos de dos regidores

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso local, Rolando Alcántar Rojas pidió a los servidores públicos que se sientan amenazados en su integridad que soliciten protección a la Secretaria de Gobierno o a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), esto tras los asesinatos del regidor de Morena en Apaseo el Alto, Francisco García Ramírez y del regidor del PAN en Comonfort, José Luis Saucillo.

Afirmó que los hechos se dan en dos municipios que no fueron beneficiados este año por el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) federal, por lo que dijo que se debe analizar aquellos municipios que no cuentan con la capacidad para lograr el fortalecimiento de sus policías, para que entonces los apoye de manera subsidiaria con el envío de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

“Necesitamos tomar medidas de prevención y de auto cuidado, todos aquellos que están en la función pública, no solo los que estén relacionados con el tema de seguridad, si en algún momento se sienten amenazados en su integridad o algo, es importante acudir a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública, al Sistema Estatal de Seguridad para brindarles seguridad a aquellos funcionarios en activo que pudieran correr algún tipo de riesgo. Yo en lo particular no lo haría, yo llevo mi vida muy tranquila y muy ordenada”, afirmó.

El miércoles, la Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett aseguró que pese al asesinato del regidor morenista, el estado no tendría por qué reforzar la seguridad en el municipio en virtud de que el hecho no se derivó de problemas de inseguridad y porque Apaseo el Alto no ha cumplido con sus compromisos en materia de seguridad.

Al respecto, Rolando Alcántar manifestó que el estado le ha dado un seguimiento y el acompañamiento puntual a los municipios para que puedan fortalecer sus policías y sus políticas públicas de seguridad y “en los casos en donde no haya la capacidad, pues que entre de subsidiaria el estado”.

El legislador insistió en que la Guardia Nacional no va a ser la solución a los problemas que aquejan a los municipios y consideró que tampoco la solución está en las FSPE “por supuesto están prestos a apoyar de manera momentánea y subsidiaria, pero de verdad que urge que todo mundo, así como gobierno del estado lo ha venido haciendo, que se le invierta a las policías municipales, el gobierno federal otra vez, el llamado es a que realmente han dejado solos a los municipios”.

Finalmente envió sus condolencias a la familia de los regidores asesinados y pidió a la Fiscalía General del Estado que lleve las indagatorias correspondientes con agilidad para detener a los culpables y se les castigue con toda severidad.

