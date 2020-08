Poder Judicial del Estado será autoridad certificadora en materia de firma electrónica

Redacción

Guanajuato. –Karol Samantha Castillo Rocha, una alumna de la Secundaria General No. 2 Quanax-Huato, mandó un mensaje cargado de emotividad tanto a estudiantes y maestros tras este complicado regreso a clases por la pandemia.

Resaltó, durante videoconferencia para las autoridades de educación y para más del millón 500 mil estudiantes y los más de 75 mil docentes, que el llevar a cabo así las clases no es algo que hubieran querido, pero resaltó cómo esta es la mejor forma de protegerse del virus.

Comentó lo siguiente: “Pido a las autoridades educativas y a las y los docentes que continuémos siendo afectivos, aunque físicamente estémos lejos del aula y que fomenten dentro de lo posible la convivencia. Me gustaría que siempre haya palabras de aliento y que todas y todos nos sintamos incluidos.”.

También pide a los docentes apoyo no sólo en lo académico sino en otros aspectos, para no perder ese vínculo que los haga sentir acompañados. Finalizó con lo siguiente: “Todo esto pasará y no solo seremos supervivientes de esta pandemia sino mejores personas, empáticas y solidarias. Deseo de todo corazón a todos y cada uno de ustedes que tengamos un excelente regreso a clases a distancia, lleno de éxitos. ¡Muchas gracias!”

Quizá te interese leer:

G.R