En esta ocasión se argumentó la poda desmedida en sede de Idiomas con la nula visibilidad que los árboles daban a las cámaras de seguridad

Juana Adriana Rocha

Guanajuato.- Maestros y alumnos de la escuela de Idiomas de la Universidad de Guanajuato, con sede en la capital, se mostraron indignados y molestos por la poda desmedida de los árboles del plantel.

Señalan que la tala de árboles comenzó la semana pasada, y aunque algunos se quejaron no se hizo nada. Por el contrario este lunes al llegar a la escuela se encontraron con que habían cortado más árboles y la única respuesta que obtuvieron fue que tapaban las cámaras de seguridad.

Entérate de: Dirección de Medio Ambiente niega que UG haya solicitado permiso de tala

Foto: Correo

Poda desmedida en sede de Idiomas

Sin embargo, los estudiantes afirman que la universidad bien pudo sólo cortar algunas ramas y no la mitad de los árboles como ocurrió con dos de los ejemplares que había en el patio central. En el cual, realizaron actos de poda desmedida en sede de Idiomas

Foto: Correo

“En uno de los árboles había un nido de colibríes y cuando talaron el árbol no hubo ningún protocolo de reubicación, no les importo”, señaló uno de los alumnos quien pidió el anonimato para no tener represalias.

Foto: Correo

Para saber de: “No se trató de ecocidio”, afirma director sobre tala de árboles en la UG

Cabe recordar que esta no es la primera vez que ocurre algo similar, pues a inicios de noviembre fue denunciada la tala de diez árboles en la sede de la División de Ciencias Naturales y Exactas ubicada en el Cerro de la Venada en Pueblito de Rocha. En aquella ocasión el director de la DCNE justificó que la tala había sido porque tapaban paneles solares, sin embargo, el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial señaló que la universidad no había pedido permiso para ello.

Por si no lo viste:

bc