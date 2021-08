Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Por desidia o por no creer en las vacunas, alrededor de 15 empleados del Legislativo no acudieron a inmunizarse contra la Covid-19, no obstante no se prevén sanciones contra ellos, así lo refirió el secretario general del Congreso del Estado, Ricardo Narváez Martínez, quien precisó que 274 trabajadores se vacunaron.

En total son 320 trabajadores, pero entre ellos se encuentran quienes no pudieron acudir por el plazo entre la enfermedad y la aplicación de la vacuna.

Lo anterior luego de que ante los recientes contagios registrados en el Palacio Legislativo, la Junta de Gobierno y Coordinación Política, aprobó llevar a cabo un censo entre los empleados de las diversas áreas administrativas del Congreso local.

Derivado de dicho censo, se determinó que de los 274 trabajadores que se vacunaron, 171 ya tienen sus esquemas completos, es decir con primera y segunda dosis, mientras que 103 están a la espera de recibir la segunda dosis, finalmente 15 personas no fueron vacunadas.

“Algunas (de las que no fueron vacunadas) fue que les dio Covid y tiene que esperar el plazo y algunos otros porque no creen en las vacunas y otros por desidia”.

Por lo que al ser cuestionado si habría alguna amonestación o sanción refirió que “es un derecho personalísimo que no podemos atentar contra él, lo que podemos hacer es tener mecanismos de convencimiento”.

Ante ello, dijo que en esta semana se retomará una plática para los empleados del Legislativo sobre la importancia de las vacunas y “es un poco para no pensar nada más en nosotros, sino pensar en las demás personas, saber que si yo estoy vacunado, voy a cuidar a los demás”.

