Pobladores piden una solución en José Vasconcelos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Luego de darse a conocer que no se realizará el proyecto para rehabilitar la calle José Vasconcelos que comunica más de ocho comunidades con la cabecera municipal, los habitantes esperan que por parte de las autoridades den mantenimiento a la vialidad ya que se encuentra en mal estado

Los habitantes de las comunidades El Divisador, Cerro Gordo, San Rafael de Cerro Gordo, Zapote de Palomas, Valencia, Santa Rita, San Felipe, entre otras han insistido por varios años la rehabilitación de la avenida antes mencionada, ubicada a un costado de la refinería Ing. ‘Antonio M. Amor’, y por donde forzosamente tienen que transitar para llegar a la zona urbana.

A pesar de que la administración pasada había anunciado un proyecto para esta obra con recursos que se bajaron mediante un programa social de Petróleos Mexicanos, actualmente se dio a conocer que se cambió el destino del recurso por la complejidad de la obra.

“Ya esperamos por mucho tiempo y cuándo nos dijeron que ya estaba el proyecto nos dio gusto porque si se batalla bastante, sobre todo en las lluvias porque se le han dado parchadas que con el agua salen a relucir y queda igual, pero ahora ya nos dicen que siempre no, que porque está muy complicado por los tubos de la refinería”, señaló Bernardo Figueroa.

Mencionó que ahora esperan que no pasen más años para que se mejore esta vialidad, por donde circulan vehículos pesados como pipas que pertenecen a las empresas cercanas o que llegan a cargar a Pemex, “la calle se está deteriorando cada vez más, si lamentamos que no se vaya a hacer la obra, pero entonces alguna otra cosa que se pueda hacer para mejorarla, algo que dure y no sean solo parches que no duran”, concluyó.

