Pobladores agradecen estrategias para evitar turistas en Río Temascatío

Yadira Cárdenas

Salamanca. –La Dirección de Seguridad Pública informó que en el Sistema de Emergencias 911 se ha optimizado la coordinación entre radio operadores y las corporaciones encargadas de la seguridad en el municipio y de auxilio, para disminuir el tiempo de respuesta y de arribo de las unidades a cada eventualidad.

Durante las últimas semanas, ciudadanos manifestaron su inconformidad por la tardanza de las unidades de auxilio en los reportes, señalando que el arribo de las unidades sucedía hasta una hora después y en algunos casos no llegaban, lo que ponía en riesgo incluso la integridad de las personas que requerían del servicio.

De acuerdo a información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública, se ha trabajado en mejorar el servicio a los ciudadanos para optimizar los tiempos de respuesta de las distintas corporaciones policiacas encargadas de la seguridad del municipio así como las de auxilio como Cruz Roja y Bomberos, sin embargo también se exhorta a la población a no realizar llamadas que no sean de emergencia, ya que ello también aporta a que las unidades no puedan atender una situación real por atender una llamada falsa.

Se informó que durante el mes de julio se atendieron 4 mil 224 incidentes procedentes y ocho mil 448 no procedentes:” por ello se hace un llamado a la ciudadanía a hacer uso responsable de las líneas de la central de emergencias, debido a que las llamadas falsas saturan las líneas y pueden provocar que no se atienda alguna llamada con una verdadera situación de emergencia, lo que puede poner en peligro la vida de alguna persona”.

Se mencionó que la capacitación al personal del sistema 911 es permanente, para poder auxiliar a las personas mientras se canalizan los reportes a la corporación que corresponde.

