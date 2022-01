PLEBISCITO MATRIMONIO IGUALITARIO: LA LUCHA A CONTRACORRIENTE

EN FALSO. Sin duda, la agrupación MatrimoniosEs.org que se opone al matrimonio igualitario está haciendo su luchita y toca todas las puertas para tratar de frenar que este tema sea ley en Guanajuato pero los pasos que está dando son fallidos y no salen de su extravío.

CUESTA ARRIBA. Por esa razón, autoridades estatales ven complicado que procedan exitosamente sus gestiones para realizar un plebiscito en el estado en el que se consulte si la población está o no de acuerdo en que se llame matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo.

HECHOS. Luego de sendos encuentros que han tenido dirigentes de esta agrupación civil con la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo y con el consejero del IEEG, Luis Gabriel Mota para gestionar este plebiscito, los de esta agrupación tienen las manos vacías aunque aún no están oficialmente derrotados.

ANTECEDENTE. El pasado viernes, en sesión extraordinaria, el consejo del IEEG respondió a una inquietud de la asociación que pedía la realización del plebiscito y los remitió a la Secretaría de Gobierno, instancia que es la que debe recibir la solicitud y entonces turnarla al órgano electoral.

LA RUTA. El consejo del IEEG no entró al fondo del asunto pues la Ley de Participación Ciudadana, de Guanajuato, señala que la solicitud debe hacerse ante el Ejecutivo aunque sí les facilitó la aplicación móvil para la recolección de firmas.

TIEMPOS APRETADOS. La agrupación ahí enfrenta un nuevo obstáculo pues la ley señala que la solicitud del plebiscito se debe acompañar de las firmas necesarias de ciudadanos a más tardar 45 días después del acto que se reclama, en este caso, la circular del gobierno estatal emitida el 20 de diciembre pasado en el que se ordena a las oficialías del registro civil no poner objeciones ni exigir amparo a las solicitudes de matrimonio entre personas del mismo sexo.

CONTRARRELOJ. Dicho plazo se cumple a principios de febrero aunque podrían reclamar también la derogación del decreto del Ejecutivo que señalaba que solo puede haber matrimonio entre hombre y mujer.

LA LETRA. La Ley de Participación Ciudadana de Guanajuato no excluye de la consulta temas de derechos humanos como es la solicitud de MatrimoniosEs, aunque la ley a nivel federal sí señala que no pueden consultarse esos ni aquellos que atenten contra tratados internacionales por jerarquía normativa.

NO SABER CÓMO. De acuerdo a las autoridades locales, no hay antecedente en el país en el que se busque someter a consulta un tema de derechos humanos pero en este caso aún no se hace la solicitud ante la secretaría de Gobierno que es el primer paso. Parece que está condenada al fracaso porque no le hallan.

LA DEL ESTRIBO… En las bancadas opositoras al PAN ya hicieron cuentas y calculan que según la carga de trabajo, si bien les va, la revisión de las iniciativas de matrimonio igualitario y despenalización del aborto en comisiones se dará hasta mediados de febrero. Así que, nadie se ilusione.

Lea también: Guanajuato encabeza lista de homicidios a menores de edad con 163 víctimas

CHACHIS Y BÁRBARA: NO HAY DERROTAS NI VICTORIAS PARA SIEMPRE

“ La presidenta Bárbara Botello ha pedido mi cabeza en varios foros (…) la presidenta me ha catalogado de chaquetero, traidor, desleal; mi relación con la presidenta está rota, totalmente dañada en lo personal y no hay vuelta atrás”.

Eran las palabras de Aurelio Martínez Velázquez, hace siete años regidor del cabildo leonés luego de la regañada que le propinó la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez por haberse acercado a Angel Córdova Villalobos cuando ella todavía creía que Martín Ortiz podía ser el delfín.

Y es que el último día de enero de 2015, el famoso Chachis hacía público un desencuentro con la entonces alcaldesa quien le reclamó airadamente por una reunión que sostuvo el entonces regidor con el doctor Angel Córdova que era inminente candidato a la alcaldía leonesa sin haberle avisado y cuando aún no se consumaba oficialmente la postulación.

Hace cuatro años, el Chachis saboreaba su precandidatura de Morena a alcalde, con la visita del empresario Alfonso Romo quien ayer se reunió con casi 200 empresarios en León, mientras que Botello probaba lo amargo de la derrota al quedar fuera de la disputa por la candidatura al Senado a manos de su archirrival Azul Etcheverry.

Finalmente, Martínez Velázquez no pudo ser candidato porque se había peleado con Ricardo Sheffield quien emergió como candidato a la gubernatura y vetó a Martínez Velázquez que desde entonces no oculta su animadversión hacia el expanista.

Pero hoy, gracias a Ricardo García Oseguera el empresario guanajuatense, cercano a Andrés Manuel López Obrador, es delegado de Banobras y se mantiene vigente como activo morenista para lo que se ofrezca más adelante.

Lo hace desde un perfil muy bajo, poco conocido en él, siempre proclive a enfrentar a los panistas. Fue la condición para que tuviera el cargo que ahora ostenta. Después de ser regidor del PRI, no ha podido tener otro cargo de representación popular. Ya veremos si se rompe la sequía en 2024.

AGENDA PROGRESISTA: LAS NUEVAS SUMAS Y LOS SILENCIOSOS

Más allá de la discusión de cada tema, resulta llamativo revisar cómo la chiquillada política en el Congreso local ha encontrado en temas de la agenda progresista una de las ventanas más redituables en este arranque de legislatura local, incluso y sobre todo, con diputados de representaciones políticas que no tenían esos temas entre sus prioridades.

La referencia es fundamentalmente al partido Verde con sus dos diputados, Gerardo Fernández y Martha Ortega así como a la priista Yulma Rocha y a la de Movimiento Ciudadano, Dessiré Angel.

Y más curioso todavía que Morena que es el partido ubicado a la izquierda y que tendría que abanderar por naturaleza, la agenda progresista y salvo, David Martínez Mendizábal, ningún otro diputado o diputada de los otros siete morenistas empezando por su coordinador, Ernesto Millán ha mostrado un mínimo interés por la causa.

No es casual por ejemplo que haya fracasado la constitución de la llamada “bancada feminista” que agruparía a las tres legisladoras inicialmente mencionadas más las de Morena. Pero en Morena no hubo respuesta ni a favor ni en contra.

Pero es evidente que ni Alma Alcaraz, ni Edith Moreno ni Irma González parecen muy interesadas en esa agenda quizás porque no comparten esa apuesta.

El pasado viernes por ejemplo, Yulma, Gerardo y Dessiré armaron un conversatorio virtual con representantes de los grupos de la diversidad sexual al que estuvo invitado el propio Martínez Mendizábal sobre el matrimonio igualitario.

En Guanajuato, ni PRI ni MC se habían manifestado en legislaturas anteriores a favor de estos temas. El Verde lo hizo al cierre de la pasada legislatura con las intervenciones de Luis Gerardo Suárez, diputado suplente de Sergio Contreras quien empujó varias iniciativas en asuntos de diversidad sexual.

El Verde con sus 2 dos en la actual legislatura tomó la delantera en la propuesta de esos asuntos a la par de MC con Dessiré Angel, exgerente de Coparmex León, quien le dio continuidad a la agenda planteada por Juan Pablo Delgado, el primer candidato que se declara abiertamente homosexual que aspira a la alcaldía de León.

La situación más reveladora la protagonizó la priista Yulma Rocha quien ha encontrado en estos temas y en ese bloque legislativo, digamos informal, una veta importante para manifestarse, en el entendido de que hay un distanciamiento de origen con sus compañeros de partido, Alejandro Arias y Ruth Tiscareño.

Evidentemente, estas banderas ni este bloque tomaría la notoriedad que ahora tiene si el panismo gobernante no mostrara las contradicciones y las resistencias a legislar en esos asuntos que siempre le han resultado tan espinosos.

Lo de Morena puede no ser tan llamativo si tomamos en cuenta que este partido en realidad no se muestra como una izquierda ni genuina ni consistente. David Martínez dice representar a sus siete compañeros en apoyo a esa agenda aunque eso habrá que confirmarlo en los hechos.

En la mesa legislativa hay iniciativas no solo sobre matrimonio igualitario sino de identidad de género, en contra de las terapias de conversión de identidad sexual y tipificación de crímenes de odio que configuran una agenda interesante con una posición vacilante de los panistas.

Por un lado, el gobierno estatal asumiendo la iniciativa con acciones afirmativas que en principio dejan mal parada a su bancada que a regañadientes avanza en el análisis. Peeeeero llama la atención también que en un gobierno como el de Diego Sinhue que se impone en otros temas a otros poderes, ahora sea tan respetuoso de la autonomía de la bancada azul.

Ya veremos en la discusión de esta agenda quién es quién. Por lo pronto, la chiquillada por lo menos gana protagonismo mediático mientras las dos principales fuerzas, PAN y Morena, se quedan atrapados en sus contradicciones.

Ver nota: SINTTIA y refuerzos internacionales llaman por libertad sindical en GM Silao