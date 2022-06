Los eventos realizados en la Plaza San Juan Bosco no contaban con el permiso de Protección Civil en Irapuato

Nayeli García

Irapuato .- No habrá más eventos masivos en la Plaza San Juan Bosco. Así lo advirtió el director de Protección Civil, Israel Martínez Negrete. Reconoció que los eventos realizados en este espacio no contaban con el aval de la dependencia; adelantó que todo evento que se realice en un lugar que no esté autorizado, será clausurado.

El sábado pasado, en la Plaza San Juan Bosco se llevó a cabo el concierto de ‘Los Acosta’ que concentró a centenares de personas en el interior de uno de los locales de la plaza; no contaba con salidas de emergencia, ni baños disponibles cerca del evento. Sin embargo, el concierto se realizó con venta de alcohol y permisos de la Dirección de Fiscalización.

No te pierdas: Aseguran que pacientes de hemodiálisis en Irapuato sí recibirán ayuda

El director comentó que el baile de ‘Los Acosta’ se realizó sin ningún permiso. Ese día, la dependencia acudió con el organizador para notificarle que no se podía llevar a cabo el evento. No obstante, dijo desconocer que tenía que tener un dictamen de Protección Civil. Ante ello, se decidió dejar personal de PC en las instalaciones para atender cualquier eventualidad, ya que se tenía el permiso por parte de Fiscalización.

Foto: Archivo

Urgen coordinación con Fiscalización

Israel comentó que tanto Fiscalización como ellos deben de tener mayor coordinación para el control de estos eventos. Estas plazas no cuentan con las medidas de seguridad para la presentación de grupos musicales que saben que van a atraer a bastante gente. Se estará girando un oficio para indicar qué lugares sí son aptos para llevar a cabo eventos masivos y cuáles no. Esto para que no se den permisos a esos espacios.

Comentó que han identificado que varias plazas están rentando sus espacios para llevar a cabo eventos. Aunque algunos sí se pueden realizar, existen otros como en la presentación de artistas en donde se tienen que cumplir ciertos protocolos y medidas de seguridad.

Te puede interesar: Telefonistas en Irapuato alzan la voz para exigir mejores condiciones laborales

El evento programado para el 9 de julio, en donde se anuncia la presencia de Los Caminantes, Los Cadetes de Linares, entre otros tres grupos, no se va a permitir su realización en la Plaza San Juan Bosco.

También al dueño de la plaza, quien aunque argumentó que él solo renta la plaza, se le hizo ver que es corresponsable de que no se cumplan las medidas de seguridad, y en su caso también se podría ser acreedor a una sanción.