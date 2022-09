Años atrás los mariachis no se daban abasto en las fiestas patrias, pero ahora, a unos días del 16 de septiembre, no tienen eventos agendados

Jazmín Castro

León.- En la Plaza del Músico en León, los mariachis andan de brazos caídos, los acordes de las guitarras están en silencio y las trompetas en sus estuches. Y es que para el 15 de septiembre simplemente “no hay jale”.

Como entonaba el cantautor José Alfredo Jiménez, ‘los mariachis callaron’… pero en esta ocasión es porque no tienen fechas programadas.

Lee también: Carlitos era fisicoculturista, pero un asalto armado en León acabó con su vida

“No hay dinero, ya le piensan para contratar mariachi”, comentó Roberto desde la Plaza del Músico en la colonia Paraísos.

El mariachi Roberto. Foto: Jazmín Castro

A unos días de que se festeje 15 de septiembre, que cae en día jueves, los grupos norteños y los mariachis que se juntan en la plaza aseguraron que no tienen ‘jale’ en agenda. Esto a diferencia de hace un par de años, cuando no se daban abasto.

“La gente ya no gasta en música en vivo”

Jesús Galván, representante de los músicos, reconoció que la situación ya no es como antes. La pandemia por la COVID-19 y la inflación vinieron a mermar el trabajo, “porque si hay festejos y aunque sean pequeños o grandes, ya no gastan en música en vivo, ya no invierten en la tradición del mariachi”, lamenta.

Además, los mismos músicos coinciden en que las autoridades no invierten en hacer más difusión de la Plaza del Músico.

“Eso fue al principio, pero ahorita ya no. Quizás algunos ni saben que nos reubicaron”, indicó Roberto.

Plaza del Músico en León. Foto: Especial

Con décadas en esta profesión, los músicos señalaron que siguen padeciendo los estragos de la pandemia porque el dinero no se recupera de la misma manera en que se gasta.

“Cuesta más ganarse un peso y aunque sí tenemos trabajo, solo es una hora, pero antes hasta tres horas se aventaban. Ahorita ya le piensan, (…) una serenata y listo”, lamentan los músicos

Es así que desde la Plaza del Músico, este sector se ha visto afectado y en cada fecha emblemática pueden sentir que los tiempos ya no son los mismo.

Quizás te interese:

JRP