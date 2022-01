Luis Telles

Moroleón.- La alcaldesa, Alma Denisse Sánchez Barragán, aclaró que la Plaza de Toros Antonio Balderas, fue adquirida con los ahorros de su madre, Alma Barragán y no con dinero del municipio.

La presidenta municipal declaró que la plaza ahora es moralmente del municipio, “hoy pasa a ser moralmente del municipio, con todo nuestro corazón, pero si se compró con dinero particular”.

Sánchez Barragán, puso hincapié en aclarar el tema para evitar mal entendidos, pues explicó que su familia compró la plaza de toros “con una intención muy bonita, para que el pueblo ya no tuviera el conflicto que había”

Ve nota: Arde relleno sanitario de Moroleón; fue provocado y en 6 horas se controló

Foto: Luis Telles

“El empresario que había, ya no llegaba a un acuerdo con nosotros municipio y entonces se empezó a descontrolar un poco la situación.Por ello, con ahorros de mi mamá, de toda la vida y de cosas que ella tenía pensado vender para su retiro, se utilizó ese dinero, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, compramos con dinero familiar”, reiteró.

Alma Denisse señaló que, como era dinero muy especial para su mamá, a la plaza de toros de le puso su nombre, “Alma Barragán”, “pero va a tener cerocosto para Moroleón, para los moroleoneses, no solo mientras yo esté a cargo de la presidencia municipal, sino siempre la gente contará con la plaza sin costo alguno”.

“Moroleón tiene un problema, siempre batallaba para tener un espacio y llevar a cabo sus eventos, sus corridas de toros, sus jaripeos, de hoy en adelante, se acabó el problema, no porque se haya comprado con dinero particular, que no piense la gente que ya no va a tener acceso, hoy es más de ellos, que nunca, aunque sea de nosotros, es de Moroleón, totalmente y al cien”.

La alcaldesa, dijo que, todo moroleones que se acerque y pida la plaza para realizar un evento, la tendrá completamente sin costo alguno, “es para Moroleón, todos los eventos si son para ellos, es gratuito, festejos del Día del Niño, Día de la Mamá, todo evento, es para ellos”.

Lea también: Alcaldesa de Moroleón prevé buen 2022: ‘gobierno AMLO tiene una actitud “espectacular”