Playas del país presentan gran ocupación hotelera pese a recomendaciones por Covid-19

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a hacerse la prueba del coronavirus, para garantizar que sigue los protocolos que han establecido las autoridades sanitarias.

Dijo: “Yo me ajusto al protocolo de salud, porque si hace falta, yo me hago la prueba de coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos responsables; porque tomamos la decisión de dejar en manos de científicos la información”.

Indicó que se genera otra epidemia por parte de politiqueros que politizan la pandemia y buscan generar campañas de desinformación, como la que surgió ayer cuando columnistas siguieron en cadena la primera supuesta muerte de un paciente contagiado de coronavirus.

Sobre la prueba al presidente, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no es necesario debido a que López Obrador goza de buena salud y tiene una representación qué atender como mandatario del país.

