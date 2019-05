‘Plasma’ a Guanajuato a través de su arte

Juan Pablo Hernández es el artista de la pintura que tiene su taller enfrente del Jardín Unión, donde atrae la atención de miles de turistas que acuden a admirar y comprar sus obras

Jesús Rodríguez

Guanajuato.- El artista visual guanajuatense de 44 años, Juan Pablo Hernández Zavala, es un claro ejemplo de que, si hay algo en nuestro país que rebosa, es precisamente el talento. Juan Pablo mostró un profundo interés por la pintura y la acuarela desde sus 7 años.

El experto, que lleva 30 años en la pintura, concedió un espacio a correo para responder algunas preguntas sobre sus creaciones.

¿Cuál fue tu primer contacto con la pintura?

Mi madre me metió a estudiar un curso de pintura y grabado en la Universidad de Guanajuato, entonces yo inicié ahí en la UG desde la primaria. Cuando fui creciendo me fue dando más interés y me fui juntando con gente que se dedicaba a este medio. Después hice una exposición en la calle del Campanero, aquí en Guanajuato, donde invitan a artistas locales y estatales a participar; de ahí empecé a hacer exposiciones más continuas como en Semana Santa y en el Festival Internacional Cervantino, hasta que hice algo más fijo aquí en el jardín donde me encuentro (Jardín Unión).

En la actualidad estoy más dedicado a hacer acuarela y acrílico, una técnica novedosa y más reciente en la tecnología de la pintura.

¿Cómo es tu día a día?

Aquí, este espacio en la calle, es mi taller. Aquí es de donde me surgen las ideas y aprovecho para ponerme a pintar, esto causa la curiosidad de turistas y locales que se acercan a ver, preguntan cómo se pinta o algunas cuestiones técnicas y también surge el interés, ya que muchas personas tienen la curiosidad de dibujar, pero no lo relacionan con algo formal como una profesión.

Es difícil vivir de esto, ahora sí que el arte es vender lo que haces porque todos tenemos esa parte en nuestro interior de querer realizar un dibujo o una pintura y ahora están al alcance de todos.

¿Qué tratas de representar con tus obras?

Aprovecho el tiempo, los rincones y lugares de Guanajuato que es parte de mi interés: dar a conocer mi ciudad a través de una perspectiva captada desde un ángulo distinto no tan conocido, transmitiéndolo en papel y acuarela.

Mi objetivo es satisfacer una necesidad interior de expresión porque hemos pasado por etapas donde no hay venta, vender un artículo original es vender un artículo de lujo que no cualquier persona tiene el acceso para comprar.

¿Alguna vez has pensado en dejar de pintar?

He intentado dejar de hacerlo, tal como un boxeador cuelga los guantes, yo he tratado de colgar los pinceles en tres ocasiones en el transcurso de mi vida y no he podido, siempre algo me regresa a la pintura o a buscar algo que se relacione con este medio y no se puede. ¡Nací marcado para pintar, difícilmente podría dejarlo!

¿Cuál es tu inspiración?

Me ha llamado la atención las obras del pintor Hermenegildo Bustos y pensaba ‘¿cómo es posible que alguien haga retrato con un pincel y colores?’ eso es parte de la sensación de crear arte y dije: ‘yo quiero hacer algo así’. Mi inspiración es todo lo que hay por hacer en un mundo ilimitado: ya sea por temática, o por cuestiones de técnica de color, contrastes y texturas… hay tanto por hacer que faltan horas en el día. La mejor manera de aprender algo es hacer lo mismo 40 veces, la práctica es lo esencial para la perfección.