El legislador recordó que, de los 12 planteles CETAG en Guanajuato, por el momento solo dos están presupuestados

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Siguen sin destinarse recursos desde la federación para la regularización del pago de los maestros de los planteles Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales (CETAG), señaló el diputado del PAN y vocal de la Comisión de Educación, Armando Rangel Hernández.

El legislador recordó que, de los 12 planteles CETAG que hay en el Estado de Guanajuato, solo dos están presupuestados. Por ello, a los maestros les pagan de manera esporádica cuando algún otro maestro, de otra entidad, se va de vacaciones sin goce de sueldo.

No te pierdas: Llaman diputados a atender la incertidumbre salarial de los docentes de CETAC

“Se ha estado solucionando eventualmente, pero cómo les pagan a ellos. Es que no estando ellos en la nómina, les dan recursos, cuando en otras partes del país hay un maestro que se fue de vacaciones, sin derecho a goce de sueldo, es como se les paga. Entonces no hay fecha, ni tampoco hay cantidad. Si se les ha estado pagando eventualmente, cuando ocurren esas posibilidades”.

Foto: Especial

Culpa a federación por falta de recursos

No obstante, señaló que el problema es que no se ha resuelto la situación de fondo. Desde la federación, no se han asignado recursos presupuestales suficientes a los planteles CETAG en Guanajuato. Ante ello, sin contar con recurso, prácticamente estas escuelas no existen.

Como lo señaló en junio pasado, el diputado panista insistió en que, con el objetivo de resolver el problema de fondo, lo que se ha buscado es evitar ‘partidizar’ el tema.

“No queremos exponer este tema, que pueda darse a la interpretación de que estamos criticando al gobierno federal o tratando de exhibir al gobierno federal. He sido muy claro diciendo que no es un asunto que se dio en este gobierno, sino que ya venía del gobierno anterior”.

Por si no lo viste: Por falta de presupuesto en el CETAC de San Luis de la Paz, empleados sufren por sueldos

Dijo que, en busca de una solución, algunos maestros del CETAG de Mineral de Pozos, en San Luis de la Paz, han acudido al Senado de la República para platicar con legisladores de Morena “buscando que no se partidice el tema y que estén más cerca de una solución que pueda ser factible y de fondo para ellos”. Aunado a que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) también ha buscado un acercamiento.

EZM

Lee también: