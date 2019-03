Plantean que pozo de filtración se termine de construir este año

El objetivo es enviar las aguas pluviales al subsuelo para rellenar los mantos acuíferos y se evitarían inundaciones en las calles.

Roberto Lira

Celaya.- Para este año estaría listo el pozo de filtración que pretende construir el Municipio, en el cual se busca enviar aguas pluviales al subsuelo para rellenar los mantos acuíferos, además que se evitarían inundaciones en varias calles que tienen estos problemas. El proyecto tendrá un costo aproximado de ocho millones de pesos, informó el director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Arturo Gómez Villegas.

El funcionario mencionó que la semana pasada se gestionó en las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua, directamente con la Subdirección de Aguas Subterráneas y la Subdirección Administrativa, los recursos y la autorización de perforar el primer pozo a nivel nacional de estas características que dijo, tiene cuatro metas principales.

“Es un proyecto que se viene impulsando desde hace varios años, tiene cuatro metas principales este pozo; primero, resolver problemas locales de inundación por excesos de agua pluvial. En segundo lugar, esas aguas que se van a captar a través de una serie de estructuras, almacenarlas en un tanque de tormenta y con esto enviarlas de manera regulada al pozo de filtración de tal suerte que no se enviarían a los conductos de aguas pluvias. Tercero, sería referir que el volumen de agua que se queda en el sitio en el pozo de infiltración ya no se traslada a las estaciones de bombeo y ya no vamos a tener que elevarlo a los canales y nos baja el consumo de energía eléctrica y finalmente, lo más importante es la recarga del acuífero, es el principal objetivo de este pozo”, explicó Gómez Villegas.

Detalló que el proyecto consiste en construir un tanque de tormenta para almacenar el agua de lluvia, así como una planta de tratamiento para aguas pluviales con la cual se cumpla con la NOM-015, misma que señala que el agua debe tener características físico químicas muy cercanas a las que marca la NOM-127 para agua potable, lo que garantiza la calidad de agua que se enviará al subsuelo.

RC