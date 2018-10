Plantea AMLO otorgar visas de trabajo a centroamericanos

El presidente electo dijo que se busca un acuerdo conjunto con Estados Unidos, con lo que se enfrentaría el fenómeno migratorio

Notimex

Ciudad Victoria.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que se trabaja en un plan para generar oportunidades de trabajo en México a inmigrantes provenientes de Centroamérica.

Aseveró que “en México, a partir del 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos, ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, estamos viendo eso”.

Luego de reunirse con el gobernador de la entidad, Javier García Cabeza de Vaca, detalló que “esto enmarca en la visión de no atender el problema migratorio solo con deportaciones o con medidas de fuerza, sino dando opciones, dando alternativas”.

Al respecto, en conferencia de prensa López Obrador dijo que se busca un acuerdo conjunto con Estados Unidos en el cual “se va avanzando”.

Refirió que incluso en la conversación telefónica que sostuvo con el presidente Donald Trump, tras celebrar el acuerdo de libre comercio, “le dije que el segundo paso es el plan de desarrollo que incluye a Centroamérica para impulsar actividades productivas, crear empleos y de esta manera enfrentar el fenómeno migratorio”.

Además, recordó que en México el plan de desarrollo que se aplicará serán “como cortinas” para dar oportunidades de trabajo desde el sur hasta el norte a través de diversos proyectos como la plantación de árboles frutales y maderables, la construcción del Tren Maya, el desarrollo de un nuevo aeropuerto y la creación de una zona libre en la frontera norte.

Por otra parte, respecto a la reforma energética refirió no ha llegado la inversión extranjera que se esperaba y no se aumentó la producción de petróleo, “por eso estamos evaluando, queremos resultados, esto no es un asunto ideológico, político, es juicio práctico”.

En ese sentido puntualizó que “si funciona lo que hicieron, adelante, sino pues tiene que entrar Pemex como lo va a hacer, tiene que invertir Pemex, vamos a invertir para extraer petróleo porque no se puede permitir que se siga cayendo la producción, nos podría en riesgo”.

Agregó que “entonces vamos a esperar a que los cien contratos que se entraron den resultado, he hablado esto con las empresas y ellos han aceptado el reto, el desafío de que van a dar resultados, entonces vamos a esperar para que empiecen a producir”.

Aunque dijo que hasta ahora no ha habido resultados, reconoció que hay que esperar, “no es de decir: no sirvió, fue un fracaso, se engañó al pueblo, se les dijo que íbamos a estar produciendo más petróleo, se vieron los contratos y no hay más producción de petróleo”.

En otro tema, el presidente electo subrayó que en la próxima administración no se pactará con el crimen organizado, “y debe de quedar claro que nosotros no podemos hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza”.

Además de que ya están en marcha los cambios con los que se busca la transformación del país, como al combate a la corrupción y disminución de sueldos de altos funcionarios, “yo espero que en seis meses se sienta que hubo un cambio de verdad, que no fue gatopardismo”.

RC