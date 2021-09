Daniel Moreno

Apaseo el Alto.- A poco más de una década de haberse inaugurado, la planta tratadora de aguas residuales de Apaseo el Alto en la parte poniente de la ciudad no ha sido conectada todavía por diferentes situaciones.

Luego que Marcos Guzmán Hernández, director del CMAPA (Comisión de Agua Potable en Apaseo el Alto), se ha negado a hablar públicamente de cualquier asunto del organismo, fue mediante la solicitud de acceso a la información que se pidieron datos sobre esta infraestructura.

Así, el personal del CMAPA informó que la planta tiene una capacidad de sanear 45 litros por segundo y actualmente opera en óptimas condiciones a 32 litros por segundo.

De igual manera, se explicó que el costo de operación de la planta en el año 2020 fue de un millón 674 mil pesos y el cobro por saneamiento a los usuarios logró juntar un millón 328 mil pesos.

Foto: Daniel Moreno

Sin embargo, también se indicó que aún hay un 25% de la cabecera municipal no conectada a la planta tratadora y que consiste en las colonias Benito Juárez, El Rejalgar, 18 de Diciembre, colonia Agrícola, Gobernadores y Arboledas. Donde, según el censo de población, podrían ser unos 10 mil habitantes cuyas descargas sanitarias no son saneadas

Desde el organismo se dijo que no se les ha conectado por la topografía que hace difícil instalar infraestructura y porque obviamente no hay drenaje en esas calles. Además, en esta respuesta se explicó que, como alternativa, los ciudadanos utilizan fosas sépticas o biodigestores y por lo tanto no se proyecta por ahora ninguna conexión.

Algunos vecinos de El Rejalgar aseguraron que en esta colonia a todos los que tienen servicio de agua potable les cobran, sin distinción, el saneamiento

