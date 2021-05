Planta la fiscal especial en delitos de desaparición a integrantes de colectivo

Cuca Domínguez

Salamanca.- La fiscal especial en investigación de delitos de desaparición forzada, Yolanda Ramírez Domínguez, dejó plantadas a los integrantes del colectivo ‘Salmantinos Unidos, buscando desaparecidos’, que dirige Alma Lilia Martínez.

Ella destacó que la finalidad de esta reunión era revisar que los casos que se tienen en este colectivo tengan sus carpetas de manera correcta, los ADN´s, los perfiles genéticos y que se les esté dando seguimiento a cada uno de los casos.

Lilia Martínez, adelantó que los 13 colectivos tienen agendada una reunión con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el 26 de mayo, “ahí se llevarán planteamiento de la forma en qué queremos que nos apoyen en lo individual o en grupo, pero se espera que la reunión con la fiscal especial, Yolanda Ramírez, se vuelva a agendar antes de que esta reunión se tenga, porque es necesario saber en qué condición están nuestros casos”.

La representante del colectivo salmantino, dijo que tienen información de por lo menos siete lugares en Salamanca donde se estima pueden encontrar cuerpos, “de los lugares precisos, seremos discretos porque la verdad no queremos que pase este tema, y confiamos en que avance (…) como ha pasado con algunos sitios que han sido certeros; estamos seguras que es información real y verdadera que la misma gente nos está dando y con ello estamos encontrando a nuestros desaparecidos”.

Todos en salamanca

Los siete puntos están alrededor de Salamanca que mucha gente los calla, “pero que poco a poco nos están dando información, además de que necesitamos que nos den protección, ayuda, la facilidad para poder llegar, porque sabemos que ahí hay salmantinos y queremos irlos a sacar, estamos seguros que ahí están y hay bastantes”, precisó.

Desde este colectivo, Herlinda Bustos, busca su hijo Carlos Eduardo Aguilera Bustos, de 24 años de edad, que desapareció el 5 de agosto del 2020, a la fecha no sabe nada de él. “MI hijo me avisó que no llegó a dormir, porque ellos viven con su papá, de inmediato me vine a poner la denuncia en la Agencia 3, no nos hicieron caso y como en todos los casos me mandaron a la Agencia 8 de Irapuato; donde solo me volvieron a hacer las mismas preguntas; a 10 meses de este hecho nada se ha hecho para localizar a mi hijo”, precisó.

EZM