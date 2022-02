Se trata de uno de los casos que movilizó a los trabajadores de la empresa y que derivó en la salida del sindicato de la CTM

Karla Silva

Silao.- La empresa General Motors Planta Silao recibió otro citatorio para participar en una audiencia en materia laboral, ahora por el despido presuntamente injustificado de María Guadalupe Ibarra Ramírez, quien en 2019 fue separada de la empresa pese a tener secuelas por un accidente de trabajo; pelea ahora por lograr su pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta tarde acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Guanajuato capital, a la que fueron convocadas las partes derivado del expediente 1136/2020.

De acuerdo con lo relatado por Guadalupe, por largos meses esperó poder celebrar el encuentro, ya que primero, la Junta argumentaba que no encontraba el domicilio de la empresa, en otra ocasión, incluso no había energía eléctrica para poder iniciar el proceso y la última vez, se le dijo que la demanda no fue interpuesta de manera correcta.

Subsanados todos los requerimientos, finalmente hoy se reunieron los representantes de General Motors, del IMSS, María Guadalupe y la autoridad laboral.

La afectada, quien entre el daño en la cadera como parte de la actividad laboral que desempeñaba en la armadora automotriz, fue incapacitada por varios meses y a su regreso, cuando el IMSS ya le había autorizado pensión por invalidez, fue despedida por la compañía.

Casos como el de Ibarra Ramírez motivaron a los obreros a integrar la agrupación Generando Movimiento que, en ese mismo año, causó el despido de varios trabajadores.

Meses después -con la entrada en vigor de la reforma laboralse realizó la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que estuvo vigente hasta noviembre pasado bajo titularidad del sindicato cetemista ‘Miguel Trujillo López’, luego de que los empleados negaron estar de acuerdo con el contenido del documento. Y al realizarse las votaciones el 1 y 2 de febrero de este año, se dio al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) la responsabilidad de negociar con la empresa un nuevo convenio.

La extrabajadora recibió el respaldo de la Casa Obrera del Bajío, encabezada en Silao por Israel Cervantes Córdoba, quien en 2019 también fue despedido de manera injustificada al ser acusado falsamente de resultar positivo en consumo de sustancias lícitas.

El IMSS ya le había autorizado la pensión por su condición de salud.