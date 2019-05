Planta Fiscalización a comerciantes semifijos de Sánchez Torrado

Persiste la incertidumbre para quienes solían trabajar en las afueras de la tienda departamental, que llevan cinco días pidiendo volver a sus lugares acostumbrados

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Por segunda ocasión Fiscalización y Control suspendió la reunión que sostendría con comerciantes semifijos de la calle Sánchez Torrado y San Antonio, a quienes se pretende reubicar.

Mientras el titular de la dependencia, José Agustín García Becerra pide paciencia y señala que se está buscando la mejor solución para no afectarlos, la dirigente de comerciantes Sanjuana Razo Murillo mencionó que es un asunto al que ya se le debe dar solución y no se moverán del sitio de ninguna manera, aunque los encargados de la tienda Coppel que se encuentra en el lugar no los quieran ahí.

La reunión que sostendrían ambas partes en las oficinas de Fiscalización y Control se canceló, a decir de los comerciantes apenas unos minutos de llevarse a cabo y sin mayor explicación, solamente se les comentó que “hasta nuevo aviso”.

“Ya que nos digan cómo se va a resolver este asunto, nosotros seguimos trabajando porque somos personas de trabajo desde hace varios años, desde antes que estuviera la tienda Coppel que son los que nos quieren quitar, pero cómo les dijimos hemos pagado por ese lugar y no debemos nada, ahí nos vamos a mantener así que es mejor buscar otra solución pero que sea pronto”, exigió la lideresa.

Por su parte el titular de Fiscalización y Control aseguró “buscamos que tanto los usuarios como los comerciantes salgan beneficiados, que laboren de manera segura, se tienen que respetar las señales de vialidad, los pasos peatonales y sobre todo respetar la zona de discapacitados, estamos viendo de qué forma se les puede acomodar”.

Mencionó que se está tratando el tema con la mayor responsabilidad y seguridad posible, aunque se han dificultado algunos detalles de los que no abundó, “por eso les pedí les pido paciencia porque tenemos que ser respetuosos”.

