La planta de la empresa suiza UTZ se realizó con una inversión de 20 millones de dólares para San Miguel de Allende

San Miguel de Allende.- Con la inauguración de la nueva planta de la empresa suiza UTZ, el Gobierno municipal que encabeza el presidente Mauricio Trejo refuerza la confianza del sector empresarial y de atracción de inversiones en San Miguel de Allende.

Esta nueva inversión por 20 millones de dólares se concretó por parte de esta empresa suiza, debido a la continuidad de políticas públicas en materia económica que impulsa Mauricio Trejo desde su primer mandato como presidente municipal en el 2012 a 2015.

Durante 2013 nació el Polígono Empresarial donde hoy UTZ es una realidad; esa fue una visión del presidente municipal, Mauricio Trejo y del entonces gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez, misma visión que fue calificada entonces como una locura y hoy da empleo a más de 5 mil personas, principalmente sanmiguelenses.

“Mauricio Trejo está loco, el gobernador Miguel Márquez Márquez está loco, eso fue en 2013 cuando planteamos tener un parque industrial en San Miguel de Allende, una ciudad rica en cultura, rica en tradiciones y que aparte es World Heritage City (Ciudad Patrimonio de la Humanidad), ¿cómo íbamos a plantear un parque industrial en una ciudad así de bella? Ese era el tema que teníamos que plantearnos, pero también cómo solucionar el trabajo que demandaban los sanmiguelenses de las zonas más desprotegidas. Era necesario abrirnos, pero abrirnos de una manera muy inteligente, de la mano de UNESCO y de la mano de inversionistas, pudimos nosotros presentar un proyecto que hoy, nueve años después, es este parque industrial que alberga a empresas como UTZ”, expresó Mauricio Trejo durante el acto inaugural de la nueva planta de Georg UTZ, que es una empresa líder en empaque de plástico reutilizable.

Además, el primer munícipe recalcó que la mejor manera de generar desarrollo social es con empleos formales y bien pagados como los que ofrecen las empresas que se instalan en el territorio sanmiguelense.

“Con las inversiones que hacen UTZ y otras empresas, se benefician las comunidades que antes no soñaban con tener un empleo digno porque, aparte, no tenían la capacidad de aprender o de capacitarse para poder desempeñar un trabajo. Hoy, gracias ustedes, esa oportunidad se les abre a muchas familias que, hasta hace 9 años, no soñaban con un empleo digno y el desarrollo social no es nada más agua, luz, calles, drenaje. El mejor programa del desarrollo social es un empleo formal y bien pagado. Muchas gracias a UTZ por brindar eso. Bienvenidos a San Miguel de Allende”, puntualizó Mauricio Trejo.

En respuesta, el secretario de Desarrollo Económico y Sustentable (SDES) del Gobierno del Estado, Ramón Alfaro, resaltó que la “locura” de Mauricio Trejo es una visión clara del beneficio social y sobre todo de la continuidad de las políticas públicas, sustentadas en la confianza y seguridad que se brinda al mundo que, con nuevas inversiones en esta ciudad, hoy impactan favorablemente a los sanmiguelenses.

Acompañados por el presidente del Consejo Georg UTZ México, Bernhard Merki; por el gerente general UTZ México, Armando Robles Marín y el representante de la Embajada de Suiza en México, Yves Reymond, el presidente municipal y el secretario estatal realizaron el corte de listón inaugural e hicieron un recorrido, para conocer los procesos de manufactura que han perfeccionado desde 1947.

Georg UTZ es proveedor de las industrias automotriz, farmacéutica y logística, ya que realiza empaques de plástico retornable, hecho a la medida, ajustados a sus procesos y personalizados, con procesos automatizados, que ahorran costos a través de la máxima densidad de piezas, logrando productos con larga vida útil y reciclables, ecológicos y económicamente sensatos.

A través de su producción desde San Miguel de Allende, Georg UTZ asegura una entrega rápida y a tiempo en tres continentes, teniendo presencia también en: Suiza, Polonia, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y China.

Generando confianza y seguridad, el Gobierno Municipal sigue consolidando nuevas inversiones para que San Miguel de Allende esté mejor cada día.

