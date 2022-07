Luego de que el modelo islandés contra las adicciones Planet Youth, el programa estrella del Gobernador Diego Sinhue, volviera a los escenarios políticos motivando el Congreso Internacional para la Prevención de las Adicciones según el acuerdo celebrado con ese país en la gira del pasado 17 de junio, hoy se ve envuelto en un infortunio que le ensombrece seriamente. En algunas escuelas secundarias de Purísima del Rincón, luego que integrantes de seguridad ciudadana, tránsito y protección civil desarrollaran una serie de charlas de este programa, se entrenó como parte de las actividades a algunos alumnos sobre el uso de armas de fuego, incluidos rifles de asalto.

A reserva de que este nuevo enfoque sea parte de las adaptaciones a las condiciones propias del estado, la versión original de Planet Youth no comprende acciones de promoción del uso de armas, ni mucho menos que éstas se lleven a cabo dentro de los planteles escolares, por lo que es muy posible que sea un terrible descuido de los coordinadores del programa.

Ciertamente que el escándalo internacional que este hecho desató, obligó al clásico deslinde oficial, donde nadie asume culpas o responsabilidades y terminan por sacrificar a un mando medio y operarios menores, pero el peso de los hechos y el impacto de las imágenes donde una alumna porta un arma en posición de ataque y a estudiantes empuñando un rifle de asalto, bajo la supervisión de elementos de la policía, deja al descubierto vacíos programáticos y serios descuidos metodológicos en la implementación del modelo islandés. Por desgracia una acción y una imagen violenta, derrumban cual castillo de naipes el discurso del gobernador y pervierte los nobles propósitos del modelo.

Lee también: Piden investigar los otros casos de estudiantes ‘armados’ en Purísima del Rincón

Nuevamente se ven contrastadas las acciones y programas adoptados apasionadamente por Diego Sinhue, con las ejecuciones que realiza su gabinete al coordinarlos, pues pareciera que algunos no entienden la dimensión y alcance de lo planteado, ofreciendo ocurrencias y simulaciones en lugar de una sistemática planeación y eficiente ejecución. De hecho la planeación, organización, dirección y control del programa parecen completamente desatendidos, por lo que se ve incluso ausentes del proceso administrativo que la dimensión de un programa como Planet Youth demanda.

Lamentablemente no sólo el modelito islandés es aplicado con aparente irresponsabilidad, pues cosa similar se aprecia en la Mentefactura ya que en la SEG y en IDEA no pasan de una peregrina estructura administrativa sin sentido ni razón, pues carecen de un programa de formación real de capital humano bajo los principios de desarrollo del intelecto, de fomento de la creatividad científica desde la academia para innovar y transformar los procesos industriales como Goñi lo planteó. Estos programas no aprobarían una auditoría administrativa y metodológica, pues son simples ideas abstractas cuyo éxito existe sólo en el imaginario burocrático de la estructura cortesana de palacio, la realidad son estas contradicciones armadas en Purísima y el atraso académico registrado en nuestras escuelas y universidades.

Parece que la Mentefactura, la Industria 4.0, Planet Youth y el Pacto Social por la Educación, le han sido vendidos al gobernador como grandes ideas actuales y remedio a los atrasos profesionales, industriales, educativos, de capital humano y de salvaguarda social, pero algunos programas son ideas difundidas hace más de una década y bajo contextos cuidados con rigurosidad en sus procesos administrativos, no aparentando y simulando que suceden.

Diego Sinhue es un gobernador visionario y abierto a ideas y modelos que hagan del estado un oasis de progreso e innovación, por ello debe someter a profunda revisión y análisis la caracterización burocrática de su implementación, así como la responsabilidad y compromiso de sus hombres y mujeres de confianza, pues no todo son relanzamientos espectaculares.

El gobernante construye su mundo con las mentiras e intenciones de sus cortesanos, la realidad con la vivencia de su gente.

Quizás te interese:

JRP