Planean poda masiva en Marfil por plagas

Guanajuato.- Muérdago y cuscuta son las dos plagas que están afectando aproximadamente a 80 árboles que se ubican unos en Marfil y otros al sur de la ciudad. Para erradicarlas se requiere que se haga una poda urgente para eliminar la parte afectada y evitar que el mal siga avanzando e invada a otros ejemplares.

Lo anterior lo dijo Juna Carlos Delgado Zarate, titular de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, además comentó que está buscando con la dirección de Servicios Públicos que ayuden con su personal para poder hacer la poda.

Delgado Zarate comentó que para lograr eliminar estas plagas también se requiere que la ciudadanía apoye y que algunos particulares que tengan la posibilidad económica apoyen con la poda de algunos de estos árboles a fin de sanearlos.

Sin definir siembra de carpas en Presa de la Olla

Sobre el saneamiento de la Presa de la Olla, Carlos Delgado dijo que el tema sigue en análisis y no han decidido si se sembrarán o no carpas y que es un tema que debe autorizar PROFEPA además de que deben determinar la manera de como controlaran que este vaso captador de agua no se convierta en un criadero de estos peces.

“Necesitamos tener la validación por quien competa, el sembrado como quiera no tenemos problema, pero la extracción porque la hora de que se reproduzca tiene que ser una extracción apegada a norma y no podemos autorizarlo nosotros mismos”.

Aseguró que la dignificación de este impórtate lugar es un hecho y que al final será un ejemplo de limpieza y paisaje, aunque por el momento sigan en revisión.

