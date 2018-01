Anuncia el alcalde cambios en limpia

Sin entrar en detalles sobre la modificación a fin de mejorar el servicio, Edgar Castro anunció reestructuración en Servicios Públicos

María Espino

Guanajuato.- Edgar Castro Cerrillo, presidente municipal de la capital guanajuatense, informó que se hará una reestructuración al interior de la dirección de Servicios Públicos Municipales, aunque no precisó si se trata de remover al titular de esta área, Efrén López Rodríguez, o si se despedirá a alguien más; sólo dijo que habrá cambios en la estructura y modificación al sistema de recolección de basura que se ha estado utilizando hasta la fecha en la ciudad.

Alcalde

El munícipe no quiso entrar en detalles sobre los movimientos que se planean hacer a fin de lograr una ciudad más limpia y evitar que los contenedores que están distribuidos en diferentes puntos de la ciudad se encuentren desbordados de basura, sólo adelantó que esta misma semana hará público de qué estrategias y cambios se trata.

Edgar Castro mencionó que los cambios que se realizarán en la dirección de Servicios Púbicos Municipales en torno a la recolección de la basura son con el objetivo de mejorar y hacer más eficiente el trabajo que ha estado realizando en dicha dependencia para mejora el tema.

“Es un tema muy importante y estamos ocupándonos de ello (…) en esta semana se darán a conocer acciones muy puntales y muy específicas, así también en cuanto a la estructura, no puedo adelantar sólo comparto que estamos trabajando de manera detallada y minuciosa en todo lo que respecta esta dirección general (Servicios Públicos Municipales)”.

Un problema recurrente

El tema de la basura desbordada en calles y callejones de la capital guanajuatense no es novedad, prácticamente durante toda la administración, esto ha sido una constante que en repetidas ocasiones ha sido denunciada por la ciudadanía a través de diferentes medios a esta redacción.

En diferentes fechas correo ha hecho recorridos en diversas rutas de la ciudad por donde se encuentran contenedores y tolvas para la basura observando que la cantidad de basura ha rebasado la capacidad del personal y horarios del área de limpia.

Los mismos trabajadores de limpia opinaron que el tema de la basura se ha salido de control y no porque ellos no hagan su trabajo, sino porque la misma sociedad no coopera en no sacar las bolsas de basura cuando los contenedores ya están llenos y las deja en la calle, contribuyendo a que las calles y callejones luzcan aún más sucios, por lo que mencionaron que este tema se debe resolver en un trabajo conjunto y consiente entre sociedad y gobierno.

