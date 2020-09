Planea SSC invertir recursos para comprar armamento para las nuevas plazas

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro no descarta buscar la elección consecutiva, pero dentro de sus opciones no está solo otro trienio como presidente municipal, sino aspirar a una diputación local.

En tanto, los ocho regidores del Partido Acción Nacional acordaron en bloque, presentar su intención ante el comité directivo de su partido en el estado.

Cuestionado sobre sus intenciones de buscar un segundo periodo al frente de la administración capitalina, el alcalde Alejandro Navarro, sostuvo que aún no tiene claro y está analizando políticamente cuáles son sus opciones.

Te podría interesar: ¡Indignante! Joven golpea a tortuga agonizante en la playa

Y es que, aseguró que, si no se decide por buscar la elección consecutiva para la presidencia municipal de Guanajuato, podría aspirar a una diputación local, ya que considera que en su periodo como legislador impulsó iniciativas legales de suma importancia, como la eliminación del fuero en el estado.

“En eso andamos, haciendo los últimos análisis, si le puedo servir aquí a la gente o les puedo servir en el Congreso Local en eso andamos, no lo descarto y también el tema del congreso local, metí dos tres iniciativas y presenté dos tres iniciativas, ya sea aquí, en el congreso o en mi casa seguiré sirviendo, pero no he tomado la decisión, estoy echando números, sumando restando y viendo, porque no se trata nada más de decir voy”.

En enero pasado, el mismo Alejandro Navarro afirmó que, no le interesaba la reelección, después de que se le cuestionó sobre una encuesta telefónica realizada a ciudadanos de la capital sobre su desempeño.

“Nunca vamos a pagar ese tipo de encuestas desde Presidencia municipal, ni yo lo estoy haciendo porque no es mi interés saber cómo estoy, ni reelegirme ni mucho menos, lo que me interesa ahorita es trabajar y dar resultados y ando en friega tratando de hacer mi mejor trabajo”.

En ese sentido, los ocho regidores panistas que integran el cabildo de la capital, acordaron que todos buscarían la reelección en el puesto, por lo que, ya ingresaron al CDE panista, una carta en la que dan a conocer la intención de buscar la elección consecutiva.

Lo anterior lo dio a conocer el coordinador de la bancada panista en el cabildo capitalino Carlos Chávez, quien afirmó que es una decisión que tomaron en conjunto.

“La semana pasada, el lunes, vino el comité estatal a traernos un formato, y el acuerdo de toda la fracción, de los ocho, para no tener ninguna suspicacia al respecto, hemos hecho una solicitud de elección consecutiva, y el día de ayer como partido, era la fecha límite para entregarla, tengo entendido que, si no todos, la mayoría cumplió con el requisito”.