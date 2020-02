Planea Secretaría de Salud construir dos centros de atención de adicciones

Fernando Velázquez

León.- Luego de que se registraran 170 quejas durante la Feria de León, la delegación de la Profeco en Guanajuato buscará tener un lugar en el Patronato de la paramunicipal.

Armando Guzmán García, titular de la delegación de la Procuraduría en el estado, detalló que de las 170 inconformidades, 167 fueron por la cuota de 70 pesos que se estableció de lunes a miércoles, con el beneficio de la gratuidad en los juegos mecánicos; el resto fue por la prohibición de entrar con alimentos.

Explicó que en 20 casos se logró conciliar con la Feria a través de la entrega de cortesías para subirse a juegos mecánicos gratuitamente de jueves a domingo. Otro número igual se archivó porque los inconformes no continuaron con el proceso de queja.

En tanto, las 130 restantes se convirtieron en expedientes de queja y continúan el trámite correspondiente.

En este contexto, Armando Guzmán indicó que buscará que la Profeco tenga un lugar en el Patronato de la Feria Estatal de León para hacer sugerencias y observaciones, para así evitar que se repita lo que sucedió con la implementación del combo.

“Considero que nosotros, al ser partícipes de ese Consejo, pudiéramos opinar en relación a las situaciones que pudieran presentarse y verter nuestro punto de vista para velar por los intereses del consumidor, y que no se vayan por la libre en el sentido de que por el desconocimiento de la propia Ley, pudieran generar situaciones o violaciones al consumidor”, dijo Guzmán García.

Además, dijo que independientemente de si logran o no tener un espacio en el Patronato, la recomendación desde ahora es que para la siguiente edición de la Feria, no repitan el esquema de cobrar 70 pesos para incluir los juegos mecánicos gratis.

“La recomendación que sí pudiéramos hacerle desde este momento es que no reiteraran otra vez la modalidad del combo por las inconformidades que se presentaron y que regresaran al esquema anterior de los 11 pesos. Desconozco los números que tengan ellos en esta edición, tanto de sus expositores -he escuchado en medios que no fue redituable para ellos-, pero es un tema que lo tiene que valorar la Feria”, dijo.