Planea Pemex cierre temporal de refinerías de Tula y Salamanca

El esquema ya se probó en Minatitlán y Madero el año pasado: director de Transformación

Redacción

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) planea realizar cierres temporales por mantenimiento en las refinerías de Tula y Salamanca este año, informó el director general de Pemex Transformación, Carlos Rafael Murrieta Cummings.

Ambas refinerías acabaron el año pasado como la primera y la segunda de mayor importancia en el país debido a su nivel de aporte al procesamiento nacional de crudo.

Datos del Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía (Sener) señalan que al cierre de 2017, la refinería de Tula, en Hidalgo, procesó 215 mil barriles diarios, seguida de la de Salamanca, en Guanajuato, con 156 mil barriles al día.

En tercer lugar de produción, luego de varios problemas por las afectaciones que causaron los sismos y huracanes del año pasado, se ubica la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca, con un nivel de procesamiento de crudo de 136 mil barriles diarios; le seguió Cadereyta, en Monterrey, con 127 mil barriles diarios; Minatitlán con 86 mil, y Madero con 44 mil barriles diarios.

Durante su participación en un foro gasolinero, el funcionario aseguró que la empresa busca entrar a un esquema en el que cada año se paren dos refinerías por labores de mantenimiento, lo que permitirá una planeación más adecuada y un mejor manejo.

“Posiblemente este año, dependiendo de cómo cerramos algunas cuestiones presupuestales, lo vamos a hacer con Tula y Salamanca, son la siguiente prioridad”, dijo Murrieta Cummings.

De acuerdo con cifras de Pemex, durante el primer trimestre de este año, el proceso de crudo a través del sistema nacional de refinación fue de 598.4 mil barriles por día, lo que en comparación con el mismo periodo de 2017 significa una disminución de 36.8 por ciento.

En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa señaló que la reducción se explica principalmente por el proceso de arranque y estabilización de las plantas de las refinerías de Madero y Minatitlán, después de concluir su programa general de mantenimiento el año pasado, y también a los problemas de confiabilidad eléctrica que se presentaron en la refinería de Salina Cruz y ocasionaron que solamente pudiera utilizarse un tren durante el trimestre.

“El nivel de proceso el año pasado estuvo afectado porque sacamos a mantenimiento las refinerías de Minatitlán y Madero y adoptamos esta medida porque si pierden dinero debido a que unas plantas no operan bien, las estamos parando. Antes no lo hacíamos, operábamos y podíamos presumir que teníamos más de mil barriles por día de proceso, pero podían a lo mejor estar perdiendo, ahora no operamos nada que pierda dinero”, señaló Murrieta.

En un contexto en el que México importa 7 de cada 10 litros de combustible que se consumen, el director de Pemex Transformación Industrial descartó que la empresa tenga intención de invertir en abrir más refinerías pues, dijo, no resulta rentable.

Datos de la ex paraestatal señalan que en el primer trimestre de este año la producción de gasolinas automotrices promedió 192.2 mil barriles diarios, que representaron apenas 24.6 por ciento del total de las ventas internas, las cuales promediaron 782.2 mil barriles diarios.

El resto, 590 mil barriles diarios, que representan 75.4 por ciento del total del consumo nacional, fueron importados.

En contraste, en el primer trimestre del año pasado la pro-ducción de gasolina promedió 315.3 mil barriles diarios, que representaron 41 por ciento del consumo total, el cual fue de 771.7 mil barriles diarios. Lo anterior significa que la importación de combustibles en el primer trimestre del año pasado representó 59 por ciento del consumo nacional.

Los datos de Pemex señalan que la producción de gasolinas en el país se ha deteriorado desde la aprobación de la reforma energética. En 2013, la producción de gasolina promedió 437.3 mil barriles diarios, mientras que al año siguiente bajó a 421.6 mil; cerró en 381.4 mil en 2015 y descendió a 325.3 mil barriles diarios en 2016.

Pemex espera que para el segundo trimestre del año haya un incremento en el procesamiento de crudo, pues ya se resolvieron los problemas de confiabilidad eléctrica en la refinería de Salina Cruz, que cerró el primer trimestre con una capacidad operativa de 73.8 por ciento.

Sin embargo, el directivo indicó que para el país es más benéfico mejorar las refinerías que ya se tienen que construir otras nuevas.

“La verdad es que si tu tienes un coche y le hace falta que le metas un poco más de lanita en mantenimiento, en vez de comprar uno nuevo y no tienes mucho recurso ¿qué vas a hacer? Pues lo primero que haces es arreglar el que tienes”, señaló Murrieta, quien agregó que la última refinería construida en Estados Unidos fue hace más de 40 años.

Actualmente, explicó, conviene hacer conversiones para que las plantas produzcan combustibles más rentables en vez de construir nuevas.

“Por ejemplo, antes las refinerías producían mucho combustóleo, ahora se ponen equipos para convertir ese combustóleo en gasolina y diesel, eso es mucho más rentable que hacer una nueva. Si hago una nueva tengo que poner tanquería, preparar el terreno, poner toda una serie de cosas que no se compara a sólo poner una planta en una ya existente”, señaló.

De acuerdo con el directivo, en refinación es más importante dar prioridad al perfil de producción con base en la demanda antes de generar más volumen.

“Si tenemos producción de combustóleo que no usamos, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya cambió a gas, pues primero convierte ese combustóleo a gasolina y luego ve si ya tienes que hacer más gasolina. En ese sentido te conviene hacer más reconfiguraciones”.

Agregó que Pemex ya está haciendo pruebas para importar crudos ligeros que sirvan como materia prima para disminuir los costos y generar productos de mayor valor.

“Por ejemplo, a veces el crudo maya no lo puedo procesar porque no tengo para tal cosa, entonces, si hay un crudo que mejor se ajuste a lo que tienes, te conviene importarlo. En lugar de importar gasolina importas crudo y aquí le das una mejora y podría ser más rentable pero, insisto, esto depende mucho de las condiciones”, señaló.

Respecto de los precios de las gasolinas, que se han incrementado en los meses recientes debido a que la fórmula con la que se calculan actualmente contempla factores como la cotización internacional de los combustibles, el tipo de cambio y los costos de logística, dijo que en caso de moverse tales factores, el valor seguirá modificándose.