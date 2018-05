Planea empresa minera quitar casas del Cedro

La compañía Fresnillo busca explotar el mineral encontrado debajo de los terrenos en la comunidad

Patricio Serna

Guanajuato.- Habitantes de la comunidad del Cedro aseguran que la empresa minera Fresnillo, la cual se encarga de los trabajos en la Mina las Torres; planea desalojarlos de sus viviendas para poder explotar en todo lo posible el mineral que se encuentra debajo de estos terrenos.

Pedro Adrián Jaime Rivera, habitante de la comunidad, declaró en entrevista a Correo que, desde hace tres meses, el personal les informó que ya contaban con las escrituras de la comunidad para poder hacer uso de la explotación de vetas mineras encontradas ahí y que se ofrecieron a reubicarlos.

Mencionó que esta reubicación pretenden se realice a El Llano o al Cerro de la Bolita o cerca al Cerro de los Leones, ahí les ofrecen la construcción de una casa con dos cuartos sala, cocina y baño, además de un pequeño patio, lo cual resulta una burla ya que el patrimonio con el que la mayoría de los más de 200 habitantes cuenta, es por mucho superior a esto. Mencionó también que de buena fuente se enteró que tras exploraciones realizadas por personal de la empresa en la zona, lograron encontrar dos betas mineras que podrán ser explotadas por alrededor de 16 años, y que necesitan de los predios para poder depositar ahí los desechos.

“A la delegada (Rosa Zárate) yo le comenté que los de la mina tienen que meterse a hacer un estudio por que no nada más son las propiedades, sino es lo que la gente genera cada año, por ejemplo hay gente que siembra, entonces esa siembra ellos ya no la van a poder laborar, esa cosecha es lo que la gente también quiere pelear por que es con lo que come”, mencionó. Dijo que los habitantes no se quieren ir; si no se respetan, se van a asesorar para ver si pueden evitar que la empresa minera continúe haciendo excavaciones en la zona, y que la empresa no les ha presentado un proyecto fijo para negociar, que todo lo que han dicho es por palabra.

Juan J. de Jesús Zárate señaló que la empresa ya está haciendo detonaciones en la zona y que seguido se sienten los estragos en la tierra debido a las explosiones de ‘barrenos’, los cuales cimbran los domicilios y esto mantiene a los habitantes en constante temor de derrumbes en las estructuras. Mencionó que la comunidad cuenta con un jardín de niños, un templo de más de 100 años de antigüedad y canchas de futbol, lo cual hace más difícil para ellos alejarse de sus propiedades y que otro de los miedos es que la presa cercana, pueda sufrir complicaciones por las excavaciones y se derrumbe inundando el pueblo.