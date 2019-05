Plan va con o sin concesionarios: Tránsito

Aunque se les pidió que entregaran observaciones por escrito sobre el proyecto de transporte público, nunca lo hicieron, así que ahora se llevará a cabo sin ellos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El regidor y presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Movilidad, Carlos Chávez Valdez, aseguró que los concesionarios del transporte no tienen interés en aportar al proyecto del nuevo transporte público para la capital, por lo que dijo que se realizará aún sin ellos.

En marzo se presentó el proyecto y les pidió a los concesionarios que entregaran observaciones por escrito a más tardar la última semana de abril, pero hasta el momento ninguno lo ha hecho.

“Pero como las llamadas a misa, el que quiera bueno y el que no ni modo, nada más es una consulta y ya después tomaremos la decisión (…) yo les di la oportunidad y lo único que les pedí fue que no litigáramos esto en los medios, pero los primeros en incumplir fueron ellos, entonces yo ya no tengo nada que platicar y en todo caso que me envíen de manera oficial sus comentarios al proyecto”.

Dijo que mientras los transportistas no hagan sus observaciones de manera formal, “el que calla otorga” y señaló que el Ayuntamiento tiene la facultad de modificar el reglamento y decidir cómo es el nuevo sistema de transporte público, “nosotros de una u otra manera vamos a necesitar 42 rutas con 190 unidades y las vamos a obtener o a conseguir con ellos o con algún otro”.

“No tenemos una cifra, estamos hablando de decenas de millones de pesos, el sistema tecnológico 15 o 20 millones de pesos, paraderos 30 o 40 (no especificó si miles de pesos) para cada uno, el tema de las estaciones de transferencia 1 o 2 millones de pesos (…)”.