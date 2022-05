El alcalde aseveró que el trabajo para concretar el documento del Plan Municipal de Ordenamiento Ecológico presenta un buen avance

Guanajuato.- Para recorrer la Caseta de Cuota del tramo carretero Guanajuato- Silao sólo falta habilitar el carril de desaceleración, el cual no estaba aún contemplado. Sólo es cuestión de destinar presupuesto para que se concrete el tema. Así lo aseveró el Presidente municipal de Guanajuato capital Alejandro Navarro.

Comentó que, con la entrada en operación del nuevo acceso de Cervera a Las Teresas, la gente que transite por ahí para atravesar esa parte de la ciudad podrá hacerlo sin pagar por ello. Explicó que, llegando a la zona en donde están las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), por el momento, los conductores pueden llegar sin problema de un extremo a otro.

“Por lo pronto hoy la gente que va de Cervera a Las Teresas, o que va a la Fiscalía o que va al Bulevar Santa Fe y sale por los carriles centrales no va a pagar. Si va de Santa Teresa y se van a incorporar a la autopista hay una glorietita chiquita y acceden sin ningún problema”, aseguró.

PMDUOET a punto de concretarse

En otro tema, Alejandro Navarro aseveró que el trabajo para concretar el documento del Plan Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET) presenta un buen avance. Señaló que la semana anterior hubo una mesa de trabajo en la que participaron integrantes del Ayuntamiento capitalino y de la sociedad civil, por lo que dijo “el PMDUOET va a salir y va a salir bien”.

Alejandro Navarro dijo que Guanajuato capital ya debe contar con su Plan de Ordenamiento Territorial y para concretarlo exhortó a los integrantes del Cabildo de la ciudad de Guanajuato a olvidarse de colores políticos y/o temas personales.

“Le puedo caer mal a muchísima gente, a los propios miembros del Ayuntamiento. A mis compañeras y compañeros ediles les puedo caer mal, pero eso no significa que el Plan Municipal de Ordenamiento Ecológico va estar mal hecho o bien hecho, o que las Políticas púbicas del Ayuntamiento. Entonces aquí sí creo que aquí los intereses políticos, intereses personales los tenemos que dejar de lado y sumarnos porque no puede ser que Guanajuato no tenga Plan de Ordenamiento Territorial”, finalizó.