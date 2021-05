1.- Plan maestro político

Diego Sinhue Rodríguez

Pareciera que Gobierno del Estado tiene interés de ofrecer un paquete de respuestas para atender la seguridad pública, porque después del Decreto Gubernativo 89 emitido por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, la diputación panista presentó una iniciativa para crear la Unidad de Estudios e Investigación en Seguridad Pública y Prevención del Delito del Congreso Local. El PAN, con tres décadas en el poder estatal, no da paso sin huarache y se promociona durante la campaña 2021.

Sin soslayar el interés político blanquiazul por el problema grave de inseguridad que tiene al estado liderando en los últimos años el índice de homicidios dolosos, la buena intención de los poderes Legislativo y Ejecutivo no ofrece un proyecto sistematizado sobre seguridad, más allá de la campaña pragmática -hasta vulgar- para mantener lo esencial intocado: nada sobre los mandos de supervisión y fiscalización de la secretaría de Seguridad Pública que encabeza Álvar Cabeza de Vaca.

Por la numeraria de homicidio y violencia política, se entiende que el gobierno local está lejos de la producción del plan general para “domar la violencia y la impunidad”, pues no se involucra al fiscal Carlos Zamarripa. Se espera que el gobernador logre concebir que toda la población está amenaza por el crimen organizado debido a la inseguridad, y no sólo los policías estatales y custodios de penales.

2.- Evidencia de la alternancia

Antonio Marún González

La candidatura del albiazul, Antonio Marún González, está impactando a los francorrinconenses, quienes lo instalaron en el primer lugar de la preferencia electoral por la presidencia municipal con 42.8 por ciento del total, dejando en segundo lugar a Javier Casillas Saldaña, alcalde en pos de reelección con 28.40%. El abanderado de Acción Nacional, con base en la tendencia con 14.04% a su favor, está en la ruta de la alternancia en San Francisco del Rincón, donde gobierna el PRI.

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada del 18 al 19 del presente, por la empresa TAG Research, con apego a la normatividad, el moreno José Luis León quedaría en la tercera posición con 15.57% con poca probabilidad de cazar, inclusive, a Casillas. En la tesitura en el próximo Cabildo los que traen boleto son: PAN, PRI, Morena, PVEM, PRD y MC; quedarían al margen el PT y NA. Se instalaría un poder municipal de rasgo plural.

La firma dedicada al sondeo de opinión, también obtuvo resultados de la ciudadanía en el Distrito Local X, donde se midió la preferencia por un lugar en el Congreso del Estado, consiguiendo el primer casillero la panista, Noemí Márquez Márquez con significativo 44.61% que la trae al frente del grupo de 9 candidatos medidos, asegurando la delantera con más de 25 puntos, pues el candidato de la alianza PRI-PRD, está con acumulado de 19.14%, el moreno Rodrigo Cabrera, se rezagó en tercer lugar con 16.20%. En la lucha por la mayoría del Congreso Local el PAN en el distrito X, tiene posición aventajada con Noemí Márquez.

3.- Juzgadores en la balanza

Claudia Barrera Rangel

Una revisión de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) encontró irregularidades en el manejo de los recursos y una red de nepotismo e influyentismo en el seno del Poder Judicial estatal, durante la presidencia de Claudia Barrera Rangel, bajo la lupa del Congreso del Estado al revisar el informe de la cuenta pública 2019 de ese Poder.

Al anunciarse los resultados, se indicó que el Poder Legislativo velará porque el uso de los recursos del Poder Judicial esté libre de toda corrupción y se mostró lo que sucedió en la gestión de Claudia Barrera. Del comportamiento observado, aprobación unánime al dictamen, parece que no hay manto protector sobre la exmagistrada y quienes le acompañaron en su gestión administrativa.

Toca ahora el turno a Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado, tomar el toro por los cuernos. El mensaje político avalado por la mayoría panista es claro: debe limpiar la judicatura de las malas prácticas. Y Claudia Barrera, que hasta votó en temas que debió excusarse por conflictos de interés por razón de parentesco… deberá rendir cuentas.

De la Valija. Aclarado

Ricardo Sheffield Padilla

El candidato de Morena a la alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla, en una aclaración a esta columna, cita que “no he dejado de visitar colonias” entre otras actividades de promoción política, al referir que aquí se afirmó que “ya no visita colonias, dedica tiempo mejor a litigar mediáticamente el uso de los vales”, sin mayor contexto. En realidad, le aclaramos nosotros a él, se expresó en este espacio de opinión que “(…) parece que ha dejado por la paz la campaña política y el propósito de vencer a Alejandra Gutiérrez Campos, la candidata panista. Ya no visita colonias, dedica tiempo mejor a litigar mediáticamente el uso de los vales.” Lo cual al momento de comentarse era cierto, estaba por su propio testimonio, en la Ciudad de México litigando lo de los Vales Grandeza. Extraña que dada su experiencia en medios, no matice la ironía en una columna de opinión y desee imponer línea editorial.

Hablando de León, por cierto, nos dicen que en el cuartel priista de Juan Pablo López Marún a quien no se le ve apoyando es a la presidenta interina del PRI municipal, Araceli Escobar Chávez, pues desde que le tocó la candidatura a la primera regiduría optó por “nadar de muertito”. No basta retuitear lo que otros hagan, nos comentan los tricolores.

José Jesús Oviedo Herrera

Al exalcalde de Cortazar y exdiputado federal, cuando fue designado “pastor” por la dirigencia del PAN, en agosto del 2019, después de superar a los diputados leoneses, se le pidió defender y cuidar de la bancada. Sin embargo, lo mismo ha conducido a la mayoría albiazul a sudar calenturas ajenas defendiendo al “defenestrado” gobernador de Tamaulipas, que impulsar ese juego de la simulación que son los exhortos; marginado de los graves problemas en Guanajuato.

José Jesús Oviedo Herrera, coordinador de la diputación del PAN y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo local, se volvió cancerbero de decisiones del Ejecutivo estatal, olvidando su representación popular. Cuando se debatía sobre las amenazas de vida al personal de la FSPE y custodios, Jesús Oviedo, se erigió en juez, aduciendo que gobierno federal en su desesperación realiza una “persecución política” contra el gobernador de Tamaulipas.

Libertad de expresión, la postura personal o haciendo la tarea al jefe, el exdiputado federal ha tenido ante sí una serie de problemas para la búsqueda de respuestas positivas pero se derivaron a culpas ajenas. Incluso la SCJN le invalidó al Congreso de Guanajuato disposiciones de la Ley de Búsqueda de personas; amén de que su bancada sufrió escisiones por no cuidarla.