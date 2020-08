Plan Estatal de Obra Pública impulsará la economía del municipio

Nayeli García

Irapuato.- El presidente del PRI en Irapuato, Carlos Abel Lira consideró que se deben de sancionar a los funcionarios públicos que están siendo omisos y siguen contratando a empresas con ‘domicilios fantasmas’, pues no se está transparentando debidamente en qué se gasta el dinero de los irapuatenses.

Esto luego de que se dio a conocer que desde hace 14 años el Municipio trabaja con proveedores que no cumplen con los requisitos mínimos para ser proveedores del Gobierno Municipal, pues algunos de ellos tiene ‘domicilios fantasmas’ no comprobables fiscalmente.

“Coincido con los señalamientos de la regidora Karen Guerra de que alguien no está haciendo su trabajo, si la contraloría tiene detectado ya algunos proveedores tan así que hace los señalamientos pero no así realiza acciones en consecuencia, es preocupante porque o está siendo omiso o más preocupante si están en una complicidad o en una complacencia y te reitero como lo dijo la regidora: alguien no está haciendo su trabajo”, consideró el priista.

Mencionó que el manejo de los recursos siempre es un tema delicado y se debe de manera con la mayor pulcritud y transparencia para no generar especulaciones y dudas ante la ciudadanía que es la que tiene que estar enterada en qué se está gastando el recurso que proviene de la misma ciudadanía, dijo.

“En el sentido de los proveedores que no tienen sustentado sus generales y datos que son primordiales como es una dirección en donde esté una empresa legalmente establecida, decirle al contraloría que se ponga a trabajar y tome acciones en ese sentido”, señaló.

Uno de esos negocios es el Grupo Akher SA de CV a quién el Municipio otorgó en el 2018 contratos por 7.3 millones de pesos y este año, más de 340 mil por la compra de los túneles sanitizantes, esto pese a que desde hace más de un año ya no labora en el domicilio legalmente registrados.

Correo acudió al domicilio ubicado en la calle Marsella y confirmó que es una calle residencial en donde los vecinos desconocen que exista o haya existido una comercializadora de materiales y/o renta de maquinaria, y cuyas oficinas ya no operan desde varios meses atrás.