Conforme al script el Paquete Económico 2022 que entregó ayer Rogelio Ramírez de la O mantiene la premisa de finanzas públicas estables y es inercial por el limitado margen de acción al prescindir de una reforma fiscal.

Los proyectos icónicos del presidente Andrés Manuel López Obrador consumirán más gasto. Solo el Tren Maya trae un incremento del 74%. También el asistencialismo restringirá el margen, lo mismo que lo que se destinará a Pemex de Octavio Romero y CFE de Manuel Bartlett. De hecho la carga fiscal de la petrolera se reducirá al 40%. El proceso de vacunación distraerá a su vez 800,000 mdp.

En general se proyecta un aumento del 9.6% real del gasto programable y se destinarán 17.7% más recursos a inversión física, algo de celebrar.

En materia de ingresos optimismo. Se estima un aumento del 7.5% con un endeudamiento anclado en el 51% del PIB. Todo un reto dada el alza de tasas a nivel global.

Ya sin recursos extraordinarios, el SAT de Raquel Buenrostro deberá mantener la fiscalización, amén de la novedad del Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas que allanaría el pago de impuestos y en una de esas podría aumentar la base gravable con una tasa máxima del 2.5%.

una tasa máxima del 2.5%. De igual forma la SHCP proyectó un crecimiento del PIB del 4.1% en 2022 lejano al 3% de los analistas, máxime que hasta ahora el único estímulo es EU, puesto que la inversión está contraída, lo mismo que el consumo, el ahorro y el crédito. Imprescindible mejorar la confianza para revertir el “circulo vicioso”.

El precio promedio de la mezcla en 55 dólares no está del todo mal frente a los 38.7 dólares de este año y el nivel actual de 61.5 dólares. No suena realista una tasa en 5% cuando la inflación no cede y los expertos colocan esa variable en al menos 5.50 con un tipo de cambio de 20.45 pesos por dólar, idéntico al de la SHCP.

Así que claro-obscuros, con el desafío de alentar la actividad, y el costo en el tiempo debido a la ausencia de medidas contracíclicas.

Gutiérrez Núñez nuevo presidente de CAMIMEX

Y ayer humo blanco en la Cámara Minera (CAMIMEX). El nuevo presidente y quien sustituyó a Fernando Alanís, reconocido por propios y extraños por su labor, es Jaime Gutiérrez Núñez. Ingeniero en Minas de Durango y actual presidente de Minera Baciscon. Tiene una trayectoria de 32 años en la industria.

Gremio automotriz con Monreal vs regularización

Ayer el gremio automotriz se reunió con el senador Ricardo Monreal en su intenso cabildeo para detener la regularización de los “autos chocolate”. El zacatecano se comprometió a apoyar para tratar de detener la medida que lastimará aún más a esa industria. Estuvieron AMDA de Guillermo Prieto, ANPACT de Miguel Elizalde e INA de Oscar Albín.

Concanaco ruda elección y hoy nuevo presidente

Hoy será la asamblea para elegir al nuevo presidente de Concanaco. Otro rudo proceso. Van el leonés Héctor Tejada, Enrique Octavio García y el regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora quien por su cuenta realizó una asamblea que ya fue descalificada por el secretario general de esa confederación Manuel Rodríguez Villamil.

DEAN hoy y ambiente difícil de IP contra México

Inicia hoy el DEAN en Washington con la presencia de Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier y un ambiente empresarial hacia México negativo. Ayer se difundió una carta de la Alliance Trade Enforcement (AFTE) dirigida a Kamala Harris. Nuevo reclamo a la política pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que atenta, se aduce, contra lo pactado en el T-MEC.