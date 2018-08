Plan de Seguridad sólo es un paliativo: Alcántara Soria

El ex titular del Secretariado de Seguridad Pública aseguró que el método actual no es eficaz, pues no se mete a trabajar directamente en las zonas conflictivas que deben ser atendidas

Nayeli García

Irapuato.- El Plan de Seguridad de Irapuato sólo es un paliativo para los problemas de violencia y delincuencia de la ciudad, en donde la Policía Municipal no se mete a trabajar directamente a las zonas conflictivas como ‘La Perdida’, señaló el extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Juan Miguel Alcántara Soria.

El exfuncionario federal, compartió que tuvo la oportunidad de leer el programa que en su momento le entregó el alcalde, un documento “hecho en el escritorio con poco soporte de la realidad concreta de violencia y delincuencia”, comentó, en donde la Policía municipal no se mete a trabajar directamente a las zonas conflictivas como ‘La Perdida’.

“Debemos trabajar con un diagnóstico y procesos de mediación comunitaria en La Perdida en donde sabemos que muchos agresores sociales encuentran espacio para esconderse y refugiarse, sobre ese polígono no he sabido de ninguna estrategia de prevención”, dijo.

Señaló que en esta zona se tiene un enorme reto como autoridad municipal pero también como sociedad civil para recuperar la tranquilidad y la paz en esa parte de la ciudad.

*EZM