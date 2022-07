El regidor del PRI, Ángel Araujo, dijo que el nombre del Plan de Seguridad 24 busca meterse con “la psique de la ciudadanía”

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Plan de Gobierno y el Plan de Seguridad 24 llevan esa denominación por tintes políticos, “para meterlos en la psique de la ciudadanía”, afirmó el regidor del PRI, Ángel Araujo Betanzos.

“Nos mayoriteraron para sacar su Plan de Gobierno, que inclusive le llamaron Plan 24, ahí como para ir metiéndose en la psique de los ciudadanos, manejan mucho el plan 24, el Plan de Seguridad 24, y todo 24, con tintes políticos”, acusó.

Así lo señaló tras participar como invitado en la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Ahí afirmó que el Plan de Gobierno municipal no establece ni tiempos ni fechas para lograr las metas y objetivos ahí planteados. Esto provoca que se esté trabajando con ocurrencias.

Añadió que el Plan de Gobierno aprobado en febrero de este año solo representa “una serie de acontecimientos bonitos y adecuados. Mientras no establezcamos un plan, tiempos y fechas y una metodología de analizar y cumplir con esos objetivos y estrategias, va a quedar en un documento bien bonito y bien engargolado y que fue aprobado por mayoría de los integrantes del Ayuntamiento. Para mí no hay plan, porque no se establecieron las fechas”.

Cuestionan a Ángel Araujo por su poca participación en el Ayuntamiento

Por su parte, durante la reunión virtual de este sábado, cuestionaron a Ángel Araujo por su poca participación en las mesas de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación (de la cual es vocal) respecto a la construcción del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET).

“Nunca te he visto en una mesa de trabajo por ejemplo, para la creación y elaboración de estos planes que sabemos que son tan necesarios para poder estructurar la sociedad y las dinámicas socio-territoriales de Guanajuato. Nunca te he visto en una mesa de trabajo de todas las que he asistido”, señaló Karla Piñón, integrante del Observatorio.

Ángel Araujo justificó que no ha participado porque no ha sido invitado, y en una reunión de la comisión en donde se aprobó llevar a cabo la elaboración del proyecto para la construcción del PMDUOET, propuso que hubiera participación real de la ciudadanía y no simulación, además de participación de asociaciones de expertos y de instituciones públicas y privadas objetivas, y ninguna de estas se ha cumplido.

“Yo lo que estoy viendo es que se le está dando vueltas a lo que ya se tenía. (…) Mientras yo no vea un trabajo real, en donde se construya con objetividad, pues veo que difícilmente se va a avanzar y el resultado va a caer en lo mismo”, advirtió.

En otro tema, se abordó el adeudo de alrededor de 200 millones de pesos que tienen las compañías cableras con el Municipio. En este sentido, Ángel Araujo manifestó que no ha habido mayor información sobre el estatus.

No obstante dijo que ya se solicitó a la Secretaría de Ayuntamiento un informe de los asuntos jurídicos del municipio a fin de darles seguimiento.

