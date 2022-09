Un funcionario ucraniano se pronunció en contra el plan de paz mundial de AMLO, pues dijo es un plan ‘ruso’ que alargará el conflicto bélico

Redacción

México.- Mykhailo Podolyak, asesor principal de Volodomir Zelenski, presidente de Ucrania, declaró que el plan de paz mundial del presidente Andrés Manuel López Obrador es un plan ‘ruso’ y que busca alargar la invasión.

El viernes 16 de septiembre, durante el desfile militar para conmemorar el inicio de la lucha de Independencia de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su plan de paz mundial y tregua de 5 años. Su objetivo es que los países atiendan sus principales problemas.

Lee también: Aprehenden a Comandante del 27 Batallón, acusado por caso Ayotzinapa

"Peacemakers" who use war as a topic for their own PR are causing only surprise. @lopezobrador_, is your plan to keep millions under occupation, increase the number of mass burials and give Russia time to renew reserves before the next offensive? Then your "plan" is a 🇷🇺 plan.