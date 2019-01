Plan de Movilidad sigue estancado

No podrá ser aplicado en tanto no se levante la suspensión que hizo el tribunal administrativo

Roberto López

San Miguel de Allende.- Pese a que se echaron abajo los acuerdos que autorizaron la realización de los foros y las consultas sobre el Plan de Movilidad, éste no podrá ser aplicado en tanto no se levante la suspensión que hizo el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El alcalde, Luis Alberto Villarreal, confirmó la suspensión y dijo que están a la espera de que se finiquite ese proceso legal para poder arrancar con el plan.

“Yo no me voy a meter en un problema. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado tiene una suspensión al Plan de Movilidad y aunque no es definitiva yo no voy a violarla”

Luis Alberto Villarreal, Alcalde