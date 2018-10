Plagan palomas a Mercado Hidalgo

Los comerciantes han tenido que poner toldos o lonas para cubrir sus productos pues afecta la mercancía y la imagen del lugar, proponen se coloque malla a cierta altura en las tres entradas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los comerciantes del Mercado Hidalgo padecen una plaga de palomas que afecta la mercancía y la imagen del mercado, pues la mayor parte de los puestos han tenido que poner toldos o lonas para cubrir sus productos, señaló el representante de los locatarios, Esteban Roberto Loya Mendoza.

Afirmó que han solicitado a las autoridades de salud atender el problema pero esto no ha ocurrido y han planteado dos estrategias para el combate de la plaga, la introducción de un halcón o un cazador de palomas. No obstante también han encontrado la resistencia de las personas porque no quieren que se les haga daño a las palomas “pero no saben que son una plaga, que son ratas con alas”.

Loya Mendoza señaló que “tenemos una plaga de palomas, a los niños les encantaba subir allá, lo veían de la parte de arriba, la mayoría (de los comercios) tienen techo y están llenos de guano, de basura, de cajas y la vista que tenía el mercado desde la parte alta se perdió por la plaga de las palomas”.

Dijo que se han hecho varios intentos para ahuyentar a las palomas, incluso se colocó una bocina con el sonido de un halcón; sin embargo, por un momento se inhibió el problema pero no lo eliminaron pues continúa habiendo nidos, por lo que propuso además que se coloque malla a cierta altura en las tres entradas del Mercado Hidalgo.

Manifestó que este y otros problemas que se han presentado en el recinto histórico, ha sido por falta de administración y por la falta de atención de las autoridades en materia de salud.

Tras señalar que “las autoridades municipales minimizan la administración del mercado cuando ahí (en la administración) debe estar un profesional del trabajo que le de interés al mercado”; por ello consideró que debe haber un involucramiento la Dirección de Servicios Municipales.

