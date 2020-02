Plácido Domingo acepta acusaciones de acoso sexual y pide perdón

Redacción

Florida.- En las redes sociales un can de nombre Yuki ha captado la atención de miles de internautas por su peculiar forma de mostrar cariño a sus dueños y por su aspecto tan singular.

Esta mezcla de lobo gris, husky siberiano y pastor alemán fue rescatada por el Shy Wolf Sanctuary luego de ser abandonado en las calles. Su carácter tierno lo hacía vulnerable y por eso los miembros de este santuario decidieron adoptarlo.

Sus cuidadores se volvieron para él en sus personas favoritas, entre aullidos y saltos Yuki celebra la vista de sus compañeros a los que protege como a nadie.

Te dejamos el video:

The way this wolf dog smiles at his favorite person 😍 pic.twitter.com/UuQKp43MDy

— The Dodo (@dodo) February 24, 2020