Pizarro revela que Beckham influyó en su decisión de dejar al Monterrey

Madrid.- El técnico de Barcelona, Enrique Setién, aseguró que se enfoca en el trabajo futbolístico del equipo, por lo que asegura que no le afecta la polémica que se desató entre Messi y Abidal, director deportivo.

“Esta es una situación que a mí no me afecta. Yo me centro en el futbol y lo único que me interesa es darles a los jugadores las herramientas necesarias para que desarrollen lo que tienen dentro. Sé que hay problemas en todos los clubes del mundo, pero hay cosas que no voy a poder controlar jamás”, declaró.

“Trataré que a los jugadores les afecte lo menos posible. Hablamos un minuto de este tema y luego del partido, de la importancia que tiene. A mí me interesa el futbol, así que trataremos que no nos afecte”, agregó el estratega.

