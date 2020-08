Pitbull ataca brutalmente a su dueña de 84 hasta la muerte

Redacción

Estados Unidos. – Ha captado la atención pública y de los manifestantes la agresión sufrida por Jacob Blake, afroamericano de 29 años, a manos de policías que le dispararon siete veces sin razón alguna.

En estas protestas un joven blanco de 17 años mató con un rifle a dos hombres de color, cosa que no le ocasionó problemas con la ley, incluso se dice que estaba ayudando a los elementos a “controlar” la situación.

Se ve en un video cómo las autoridades hasta le ofrecen agua y le agradecen su intervención. Aunque según El País, este chico, Kyle Rittenhouse,fue detenido el 25 de agosto hasta ser llevado a un centro de detención en el condado de Lake, aunque los que están en contra del Black Lives Matter dicen que todo lo hizo por defensa propia.

