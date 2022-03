A ‘Pita’ Corral la detuvieron por presuntamente alterar el orden y no acatar las indicaciones de una autoridad en un operativo a bares

Silao.- Elementos de la Policía de Silao detuvieron a la exregidora en el ayuntamiento de Silao y excandidata a la alcaldía, Guadalupe Espinosa Corral. Ello, en razón que presuntamente alteraba el orden público.

Lo anterior habría ocurrido la noche de este sábado en un bar de la zona centro de Silao.

Según lo consignado en un video difundido en redes sociales, se ve a ‘Pita’ Corral cuando uniformados la suben a la patrulla 3795.

A varios metros de distancia de la persona que grabó el video con un teléfono celular, se escucha a la exfuncionaria decir: “Pinche policía inútil”.

Luego, ‘Pita’ pide que llamen a uno de sus familiares para que se comunique con Felipe y con Carlos García. Ello, posiblemente refiriéndose al secretario de Seguridad, Felipe Hernández, y al presidente municipal, Carlos García Villaseñor.

Aunque se desconocen pormenores de la detención, trascendió que fue parte de los operativos de revisión que implementa la Policía de Silao.

“Estuve en el pentágono”: la versión de ‘Pita’ Corral

La mañana de este domingo, la exregidora confirmó su detención por alterar el orden, “cuando ni orden había”, dijo.

“Sí caí al pentágono, orgullosamente. Es más, ni fianza me cobraron, creo. Me atendió la juez y los policías muy bien”. Asimismo, completó que la orden habría venido del comandante operativo por “no obedecer las indicaciones de una autoridad. No mames, si a ni mis hermanos les hago caso, menos a los pinches policías”.

Denunció que ni la policía ni el director tienen la capacidad para estar en el puesto “no los demerito, por algo están ahí, pero no lo tienen”, subrayó. Esto, luego que dijo que antes de salir no le quisieron firmar el parte.

Guadalupe Espinosa Corral, mejor conocida como ‘Pita’ Corral, fungió en la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Sin embargo, el 14 de enero anunció su salida del PVEM para posiblemente buscar otro cargo de elección popular.

