Salamanca.- “Que quede bien claro que no queremos confrontarnos con nadie, queremos hacer las cosas de la mejor manera”, dijo Lorenzo Rodríguez Murillo, representante de choferes de pipas de transporte de agua potable, después de salir de reunión con el secretario particular del alcalde, Luis Aarón Gasca Aguinaco. Esto porque el presidente municipal, César Prieto Gallardo, no se encontraba, a pesar de tener una cita programada.

Los ‘piperos’ denunciaron públicamente que no tienen trabajo porque los trabajadores el área de Parques y Jardines de la Administración Municipal se dedican a realizar el trabajo particular que a ellos les corresponde. Por ello solicitaron al alcalde que cumpla su palabra, que deje libres las plazas y que los municipales realicen solo lo que les corresponde.

Choferes molestos dijeron que en la reunión se les pidieron pruebas de lo que están denunciando.

“Nosotros no queremos problemas, no queremos represalias en contra de nuestras familias y contra nosotros. Nosotros solo buscamos llevar el sustento a nuestras familias y que el presidente cumpla lo que nos dijo en campaña”, mencionó.

Lorenzo Rodríguez señaló que esperarán a que se lleve a cabo la reunión que solicitaron con el alcalde. En ella esperan que también esté presente el director general de Servicios Públicos.

Lorenzo Rodríguez Murillo, líder de los choferes de pipas en Salamanca. Foto: Luis Telles

Ya hay una investigación

Destacó que, en la reunión con el secretario particular, se les informó que existe ya una investigación sobre la denuncia que plantean. Con ella esperan comprobar como se trabaja en Parques y Jardines.

“Que se nos respeten nuestras labores, que nos son propias. Nosotros vivimos del pueblo, entonces son puros lugares privados en donde nosotros sacamos un salario, pero ahorita no tenemos nada, no tenemos trabajo”, aseguró Rodríguez Murillo.

Lorenzo finalmente dijo que su situación empeora más al tratarse de varias personas de la tercera edad, incluido él. Esto debido a que para ellos es más difícil encontrar un trabajo estable.

“Para el volante soy un pin… tigre. Entonces necesitamos esperar, insistir a tener una reunión con el presidente municipal. Porque queremos soluciones, que el problema se solucione de la mejor manera. Queremos trabajar honestamente, tenemos nuestra familia que mantener”, concluyó.

