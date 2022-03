Las pintas feministas en Guanajuato aún reciben ‘peros’ en la vida política y social, pero poco a poco logran su propósito: evidenciar la violencia

Guanajuato .- La iconoclasia feminista, o bien, las llamadas ‘pintas’ forman parte de los aparatos políticos más criticados y cuestionado. De todas las acciones que utilizan las mujeres en las marchas del 8M para evidenciar la violencia que son víctimas, estas siempre captan el foco público, político y mediático.

Históricamente, la acción iconoclasta —aquella con el fin de resignificar y reapropiarse del espacio público que alguna vez fuera testigo mudo de sus violencias— acompaña al movimiento feminista. Contradictoriamente, no sin una suerte de desprecio, crítica e infravaloración a las causas por las que lucha el mismo, tachándola de “actos vandálicos”.

Si bien, en Guanajuato persisten los mismos señalamientos en su contra, poco a poco comienza a ganar territorio en la vida pública y política. Así, hoy hay alcaldes que no recurren al inmediato borrado de las pintas y otros que optan por exposiciones más simbólicas.

No obstante, desde el mismo gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la búsqueda por castigar las expresiones de protesta gráfica persiste apegados a “la violación de la ley”.

León actuó inmediato contra las pintas feministas

El municipio de León reportó saldo blanco al final de la marcha de mujeres por el 8 de marzo. Ahí, las pintas en 130 puntos que incluían bardas, pisos, paraderos del SIT y algunos edificios históricos, se eliminaron durante la madrugada.

Y aunque la alcaldesa Alejandra Gutiérrez garantizó que los carteles pegados en la Presidencia los expondrán en el patio central, dijo que también procederá conforme al reglamento contra quienes realizaron las pintas, por tratarse de una falta administrativa.

“Estuve de manera personal en la madrugada, leyendo lo que nos dejaron en las pancartas. Es importante escuchar lo que nos vienen a decir, es una voz hacia toda la comunidad y tenemos que ver qué nos toca como municipio. Varios de los que nos dejaron el día de mañana los pondremos en una mampara para que estén visibles de manera ordenada y respetuosa”.

Sobre el bulevar Adolfo López Mateos aún se alcanzaban a ver las huellas de la marcha en las jardineras, paredes de negocios, así como la fuente del Parque Hidalgo y sus muros del puente peatonal.

También la barda de la catedral Metropolitana de León fue repintada de inmediato, pero los daños que sufrió la cantera y tomará más tiempo ser reparado por las autoridades eclesiásticas, la puerta del museo de arte sacro quedó con marcado con spray color negro y morado.

Ale Gutiérrez da cero tolerancia

“(Por las pintas)También soy muy clara y es cero tolerancia. Si hay una violación a la ley, estaremos cumpliendo. Para mí lo más importante ayer era salvaguardar la vida de las personas, pero eso no quiere decir que no estemos tomando las medidas legales pertinentes para quienes hayan violado la ley” dijo al respecto. Además aseguró que no se realizó ninguna detención durante la marcha para evitar conflictos, pero que ya se procede conforme a derecho en la identificación de las responsables.

Según el parte elaborado por Obra Pública y el Sistema Integral de Aseo Público, que se encargaron de limpiar fachadas y calles, fueron 130 puntos los que terminaron con grafiti, sobre los cuales trabajaron durante la madrugada, por lo que para esta mañana ya estaban limpios los monumentos y los edificios históricos.

“Sí se platicó (no hacer iconoclasia), pero cuando hablas de 9 mil personas, es difícil que se pueda controlar a tantas. Yo por eso resalto que la mayoría de ellas actuaron de forma muy responsable y afortunadamente no tuvimos nada qué lamentar. Esta muestra nos abona a la sociedad y les abona a ellas para que salgan sin temor y que es legítimo su derecho a manifestarse” puntualizó.

A favor y en contra

Aunque en la marcha del martes, algunos feligreses se colocaron en el exterior de la Catedral para resguardar sus puertas, fueron superados por las más de 7 mil mujeres que pasaron por la zona y que plasmaron sus exigencias y sentir en los muros del recinto religioso.

También, los negocios resultaron con pintas y algunas personas la mañana de este miércoles estaban realizando la limpieza de las bardas, aunque sitios emblemáticos como el Arco de la Calzada fue reparado durante la madrugada, al igual que Presidencia que parecía como si nada hubiera pasado 15 horas antes.

En redes sociales, hubo comentarios a favor y en contra, quienes aprobaron las movilizaciones a favor de los derechos de la mujer y otro externaban que no era necesario realizar estos actos.

Dejan intactas pintas feministas en Guanajuato capital

El alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro señaló que es completamente respetuoso con todas las formas de expresión en el municipio. Por ello, no se perseguirá a nadie por manifestar sus inconformidad en contra de las autoridades.

El presidente municipal indicó que su administración está totalmente comprometida con la lucha por la equidad de género y a favor del respeto a los derechos humanos de todos.

“Nuestro compromiso es permanente con todas las niñas y mujeres que a gritos exigen justicia por todas las que ya no están”, expresó en redes sociales Alejandro Navarro.

El alcalde publicó una serie de fotografías de la iconoclasia de las marchas feministas en diferentes puntos de la ciudad.

Es decir, algunas pintas en las que se expresan su inconformidad y piden a las autoridades de los tres niveles realizar políticas públicas para garantizar la seguridad de las mujeres.

Las pintas y daños en distintos inmuebles del centro histórico hasta este miércoles aún permanecen intactos. Entre estos resaltan las afectaciones en el Teatro Juárez y Presidencia municipal.

La tarde del martes en las escalinatas del Teatro Juárez, se reunieron aproximadamente 4 mil 500 mujeres de distintas edades y fueron parte de la marcha pacífica más numerosa que se ha registrado en esta ciudad con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M).

Durante el recorrido desde el Jardín Unión hasta la Alóndiga de Granaditas y de regreso, las mujeres fueron dejando algunas frases pintadas con aerosoles y en algunos inmuebles como Presidencia Municipal pegaron carteles.

En el Teatro Juárez durante la concentración previa al cierre, algunas mujeres lanzaron pintura roja sobre las puertas de acceso al recinto histórico, también sobre los muros, escribieron consignas sobre los escalones y rompieron los cristales.

¿Qué es la iconoclasia y en qué se diferencia del vandalismo?

Un iconoclasta, en su sentido original, es una persona que se opone al culto de imágenes sagradas. Etimológicamente, la palabra, proveniente del griego εἰκονοκλάστης (eikonoklástes), significa ‘rompedor de imágenes’.

La historia de la iconoclasia es extensa y por oleadas, y está relacionada con la protesta feminista desde hace más de un siglo. Para muestra, en 1914, la sufragista Mary Raleigh Richardson mutiló de siete cuchillazos la obra ‘La Venus del Espejo’, de Velázquez, en Londres.

El vandalismo es otra cosa: simple destrucción sin motivo, vandalismo como principio y fin en sí mismo que se produce de forma incontrolada por razones individuales “sólo por hacer el daño”.

El vandalismo está ahí, a diario, pero de fondo lo que molesta no son las pintas ni los vidrios reventados. “Lo que molesta es que quien ejerce esta forma disruptiva y controversial de protesta sea la mujer exigiendo derechos y justicia”, aseguran organizaciones internacionales.

