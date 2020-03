Pingüino de acuario, cerrado por coronavirus, visita a otros animales del recinto

Redacción

Estados Unidos.- En Chicago, Illinois, un recinto de animales conocido como Shedd Aquarium cerró sus puertas debido a órdenes de las autoridades.

En este sitio fue grabado un video que ha dado la vuelta por internet, pues en él se ve a Wellington, un pingüino saltarrocas del norte, va a visitar a algunos peces del Amazonas.

En el post se puede leer lo siguiente: “¡¿Pingüinos en el Amazonas?! Algunos pingüinos fueron a dar un paseo para conocer a otros animales en el Shedd. ¡Wellington parece más interesado en los peces del Amazon Rising! Los disk tetra también parecen interesados en este inusual visitante“.

El objetivo de esto es mantener activos a los animales del acuario, con el fin de que se comporten de manera más natural dentro del entorno.

Los usuarios comentan cómo esta grabación les sacó una sonrisa. El Shedd Aquarium estará cerrado hasta el 29 de marzo al igual que otras atracciones.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴

Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020