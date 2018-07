Pierden recursos para drenaje por rechazo de comunidad

La gente se opuso argumentando que con esa obra les iban a quitar el agua de su pozo

Daniel Moreno

Apaseo el Alto.- El Municipio de Apaseo el Grande perdió poco más de 12 mdp de gobierno del estado que se destinarían para renovar la red de drenaje en San José del Llano, esto porque los habitantes de la comunidad se opusieron a la obra, dijo Luis López Herrera, director de Obras Públicas del municipio.

Se había gestionado este recurso ante la Comisión Estatal del Agua (CEA) la para renovar toda la red de drenaje de la comunidad que tiene más de mil habitantes; además con ello se pensaba construir una pequeña planta tratadora para sanear las aguas negras; no obstante la gente se opuso argumentando que con esa obra les iban a quitar el agua de su pozo.

“Tuvo que ser suspendido por la CEA por problemática de la gente pues les empezaron a vender la idea de que el agua no iba a ser de ellos, no sé por qué tuvieron que relacionar el asunto del agua con el drenaje, es una comunidad que tiene un problema muy crítico con el drenaje pero la verdad no se han dejado ayudar”

Lamentó que no se haya podido convencer a los vecinos de San José del Llano, ya que esta es una obra necesaria para disminuir riesgos de salud, contaminación ambiental y deterioro de las instalaciones de drenaje. Al iniciar la obra el contratista ya tenía maquinaría y tubería lista para empezar a trabajar, pero los vecinos se opusieron, por ello personal de la CEAG retiró el recurso.

